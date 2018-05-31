Amerika'dan gelen resmi Alexa rakamlarına göre Reddit, 2018 yılına büyük bir yükselişle girdi. Facebook'u geride bırakmayı başaran Reddit, dünyanın en popüler web siteleri sıralamasında 3. sıraya kadar yükseldi.

Reddit, 2000'li yılların ortasına kadar sürebilmiş olan ve daha sonrasında yok olmaya yüz tutan forum kültürünü ayakta tuttuğu için bu kadar seviliyor. Hem olan biten neredeyse her şeye dair gündemi yakalıyorsunuz hem de samimi bir ortamda bulunduğunuzu hissediyorsunuz.

Bildiğiniz gibi Alexa adlı web sitesinden belirli web sitelerinin trafiğine ülke bazında bakabiliyorsunuz. Alexa'dan alınmış veriler gösteriyor ki Reddit, Amerika'daki en popüler 3. web sitesi. Son günlerde bazı kesimler tarafından beğenilmeyen tasarımına rağmen Reddit, Google ve YouTube'dan sonra en çok aranan web sitesi.

The Next Web adlı web sitesinin de duyurduğuna göre Reddit, Google ya da YouTube kadar trafiğe sahip değil ancak ortalama bir kullanıcı sitede 15 dakika 10 saniye vakit geçiriyor. Bu durum Google'da 7 dakika 16 saniye iken, YouTube'da 8 dakika 31 saniye. Reddit'in geçtiği Facebook'ta ise son durum 10 dakika 50 saniye olarak ölçülmüş durumda.