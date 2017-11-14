Reddit, Halka Arz Edilecek!

Yaşanan skandallardan sonra firma, tarihinde ilk defa halka arz edilmeyi gündemine getirdi.

Reddit CEO'su ve kurucu ortağı Steve Huffman'ın Pazartesi günü San Francisco'daki bir Internet Derneği zirvesinde yaptığı açıklamada, Reddit’in 12 yıllık tarihinin internette yayınlanan skandallardan zarar gördüğünü ve ilk defa firmanın halka arzınının düşündüğünü söyledi. Firmanın halka arz edilmesine uzunca bir süre olsa da, ileride halka arz edilmek tek zorunlu seçim olacak gibi görünse de şimdilik hala halka arz açısından bir zaman çizelgesi oluşturulmuş değil.

Reddit 1,8 milyar dolar değerinde bir platform ve internette diğer siteler arasında sekizinci en popüler site konumunda. Huffman, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, reklam gelirlerinin son birkaç yılda beş kat arttığını bildirdi. Ancak popülerlik için sızdırılan ünlülerin fotoğrafları ve çocuk pornografisi iddiaları firmaya epeyce fazla zarar verdi. Reddit kendini bu suçlamalardan aklamış olsa da oluşan ön yargıya engel olamadı.

2014 yılında Reddit'in eski CEO’su Yishan Wong her insanın kendi günahlarından sorumlu olduğunu ve kullanıcıların paylaşımları ile herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceğini dile getirmişti. Ancak alınan son kararlar neticesinde Reddit, eski politikasından 180 derecelik bir dönüş yaptı diyebiliriz. Olası bir halka arz hakkında daha fazla bilgi alırsak, bu bilgileri sizlerle paylaşacağız. Peki siz, Reddit'in eski politikasından dönmesini ve kullanıcılarını banlamaya başlamasını doğru buluyormusunuz?