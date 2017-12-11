Yavaşlayan iPhone'lar için Pili Değiştirmek Çözüm Olabilir

Reddit'te ortaya atılan bir teoriye göre Apple, iPhone 6 ve 6S'lerin rastgele kapanma sorunlarını çözmek için cihazların performansını kıstı. Çözüm ise yeni bir batarya.

Geçen yıl yaşanan iPhone 6S pil sorununu hatırlıyor musunuz? iOS 10’un kullanıcılara yayınlanmasından sonra pek çok kullanıcı cihazlarının rastgele kapanmasından şikayetçi olmuştu. Apple, bu sorundan çok az sayıda kullanıcının etkilendiğini belirterek bir onarım programı başlatmış ve sorunu yaşayan kullanıcıların cihaz pillerini ücretsiz olarak değiştirmeyi teklif etmişti.

İlerleyen süreçte iste Apple, tahmin edilenden çok daha fazla sayıda kullanıcının sorundan etkilendiğini, bu nedenle çözümün bir yazılım güncellemesi ile gerçekleşeceğini açıkladı. Nihayet iOS 10.2.1 güncellemesi yayınlandı ve iPhone 6S kullanıcılarının %80’inin, iPhone 6 kullanıcılarının ise %70’inin sorunu çözüme kavuşmuş oldu. O sırada herkes Apple’ın iOS’un güç yönetim sisteminde düzenlemeler yaptığını düşünse de Reddit kullanıcılarının çok daha farklı teorileri var.

O dönem iPhone 6S kullananların Reddit’te yazdıklarına göre Apple, cihazların güç tüketimi ve kapanma sorunlarının önüne geçmek için cihazların performansında bir düşüş gerçekleştirmişti. Öyle ki bir kullanıcı cihazı için Geekbench testi uyguladığını ve cihazın yalnızca 839/1377 (tek/çoklu çekirdek performansı) puan alabildiğini belirtti. Fakat teknolojileri sitelerinde yazana göre 1471/2476 puan alması gerekiyordu.

Bir başka Reddit kullanıcısı da bu teoriyi destekleyerek Apple’ın güç tüketimini optimize etmek için frekans hızını bataryanın voltajına göre dinamik olarak değiştirdiğini iddia etti. Yine bir başka Reddit yazarı, Apple’ın o dönem başlattığı onarım programının ardından pil değiştirme talepleri altında boğulduğunu ve programı gerçekleştirerek sorunu sona erdirmek yerine güncelleme ile cihazların performansını kıstığını söyledi.

Peki sorunu çözmek için çok mu geç? Hayır, değil. Bazı kullanıcıların yazdıklarına göre cihazların bataryalarını değiştirmek, performans sorunlarının önüne geçmek için oldukça faydalı oluyor. Kısaca eğer bir iPhone 6S ya da iPhone 6 kullanıcısıysanız yeni bir pil cihazınızı yeniden eski performansına kavuşturabilir.