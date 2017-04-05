Reddit topluluğundan 1 Nisan'da efsane çalışma.

Bu sene de 1 Nisan çeşitli sahte haberlerin sosyal medyada cirit atmasıyla geçti. Fakat Reddit, 1 Nisan'ı oldukça özel kılan şeyler yapmaya devam ediyor. Son birkaç senedir 1 Nisan'a özel online etkinlikler düzenleyen Reddit topluluğu, bu 1 Nisan'da da şahane bir şey yapmayı başardı.

Reddit Place'te sunulan etkinlik, bir milyon piksellik boş bir sayfadan oluşmaktaydı. Etkinliğine katılanların ise her seferinde sadece piksel renklendirebilme hakkı bulunuyor, bir sonraki piksel renklendirmesi için ise5-10 dakika arası beklemeleri gerekiyordu.

Adeta piksel savaşlarının yaşandığı etkinlikte farklı topluluklardan pek çok kişi de birbiri ile mücadale etti. Özellikle bu konuda ülke bayraklarının baya bir kapıştığını söylebiliriz. 72 saat sonunda ise ortaya çıkan sonuç tek kelime ile muazzamdı.