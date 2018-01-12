Bir Reddit kullanıcısı, Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy S9'un kutu görselini paylaştı. Kutuda yazan bilgilere göre Galaxy S9, oldukça kaliteli bir arka kameraya sahip olacak.

Akıllı telefon endüstrisine yakın pek çok kaynak Samsung’un yeni amiral gemisinin CES 2018’de tanıtılmasını bekliyordu. Fakat Samsung, Galaxy S9 ve S9+’ın MWC 2018’de Barcelona’da sahneleneceğini açıkladı.

Bu açıklama, Galaxy S9’un tanıtılmasını merakla bekleyen Samsung hayranlarını üzmüş olsa da artık cihazın özelliklerini neredeyse bildiğimizi söyleyebiliriz. Reddit’te paylaşılan bir görsel, Samsung Galaxy S9’un kutusunu, dolayısı ile teknik özelliklerini gösteriyor.

Kutuda yazanlara bakacak olursak Galaxy S9, tıpkı Galaxy S8’de olduğu gibi 5.8 inç büyüklüğünde Quad HD+ sAMOLED ekrana sahip olacak. Galaxy S9’un ekran köşeleri oval olduğu için bir miktar kayıp yaşanıyor ve kullanılabilir ekran alanı 5.6 inçe düşmüş oluyor.

Galaxy S9’da tek kamera bulunacağı için ben dahil pek çok kişiden eleştiri alan Samsung, kamera performansı ile bu eleştirileri bastıracak gibi duruyor. f/1.5 ve f/2.4 değişken diyafram açıklığı bulunan OIS destekli 12MP’lik Süper Hızlı Çift Piksel kamerası bulunuyor.

Samsung’un değişken diyafram açıklığını nasıl kullanacağı bilinmiyor. Fakat bu teknolojinin hem arka plan bulanıklığı hem de düşük ışıkta çekilen fotoğraflarda önemli bir iyileşme sağlaması bekleniyor. Söylenenlere göre Galaxy S9 kamerası, Sony kameralarına göre ışığı %43 daha iyi alacak.

Ön kameraya baktığımızda ise cihazın otomatik odaklamalı 8MP’lik bir kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Galaxy S8’de de benzer bir kamera olduğunu düşünürsek Samsung’un ön kamerada ne gibi yenilikler yaptığını görmek için tanıtımı beklememiz gerekecek.

Güç kısmına bakacak olursak kutuda görmediğimiz halde Galaxy S9’un bazı pazarlarda Snapdragon 845, bazı pazarlarda ise Exynos 9810 işlemci ile piyasaya sürüleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Cihazın önceki sızıntılarda da belirtildiği gibi 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi bulunuyor.

Ses konusuna geldiğimizde ise Samsung’un sonunda tüketicileri memnun edebileceğini görüyoruz. Cihazda AKG tarafından geliştirilmiş stereo hoparlörler bulunacak. Ayrıca kutu içinden çıkan kulaklıklar da Galaxy S8’de olduğu gibi AKG imzası taşıyacak.

Kutudaki diğer bilgiler önceki Galaxy modellerinden de bildiğimiz özellikleri gösteriyor. Bu özellikler Knox güvenlik, IP68 sertifikası, kablosuz şarj (şarj pedi gerektirir) ve iris tarayıcı. Galaxy S9’un özelliklerini bilmek elbette güzel ancak bu kutunun yine de nihai özellikleri göstermiyor olabileceğini unutmayın.