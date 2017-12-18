Reddit Mobil Uygulaması Kapsamlı Bir Güncelleme Alacak

Güncelleme web sitesinin sunduklarından çok daha fazlasını mobil cihazlara getirecek

Geçen yıl başlatılan Reddit mobil uygulamasının yeni alacağı güncellemede, hem iOS hem de Android kullanıcıları, ilgi alanlarını ekleyerek seçilmiş yayınları görüntüleme özelliğine sahip olacak. Ayrıca, kullanıcının Reddit yıl dönümünü gösteren, ‘’Cake Day’’ ikonları ve çesitli başarılar ile sunulan kupalara da uygulama üzerinden erişilebilecek. Bunun dışında içeriği başkaları tarafından paylaşılan kullanıcıların adları, uygulamanın ana sayfa akışında görüntülenecek.

iPhone ve iPad kullanıcıları; görüntüleri, gif'leri ve videoları tiyatro seçeneğinden inceleyebilecek olmasının yanı sıra medyayı da manzara özelliği sayesinde görüntüleyebilecek. Medya mesajlarını görmek için ise sola veya sağa kaydırmanız yeterli. Uygulamanın iOS sürümü canlı yorumları destekleyecek ve yeni sohbet özelliği sayesinde birebir konuşmaların yapılmasına olanak tanıyacak. Ayrıca uygulama kullanıcılarına Safari tarayıcısını uygulama içi tarayıcı olarak kullanma seçeneği sunacak.

iOS kullanıcılarının sahip olduğu herhangi bir tartışmadaki en üstteki yorumları hızlı bir şekilde gezinmenize olanak tanıyan ‘’hızlı oku’’ sekmesine Android kullanıcıları da sahip olacak. Ayrıca iOS ve Android için kullanıma sunulacak, moderatörlere yönelik bir avuç güncelleme mevcut; yöneticiler, modetime izin verdikleri mobil cihazları onaylama, kaldırma veya işaretleme imkânına sahip olacak.

Mod kuyruğu ise yeni moderatörleri davet edebilme, mod olma davetiyeleri kabul veya reddetme, onaylanan sunuları bir topluluğa ekleme veya kaldırma becerisinin yanı sıra modların toplu eylemler kullanmasına izin verecek. Bu kapsamlı güncelleme sonrasında Reddit kullanıcılarının sayısı artacağa benziyor.