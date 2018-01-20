Küresel tartışma platformu Reddit üzerinde, ülkemiz hakkında bir tartışma döndüğünü görünce kendimizi hemen yorumlara kaptırıyoruz. Çünkü burada farklı kültürlerden insanların bize ve değerlerimize olan yaklaşımlarını net bir şekilde görüyoruz. Bu sefer konu baklava, üstelik ev yapımı ve çıtır çıtır.

Hiç Hollywood filmi izlerken bir Türk’ün adını duyunca, hikaye topraklarımızdan geçince ya da bayrağımızı görünce garip heyecana kapıldınız mı? Kapılmadıysanız sorun değil fakat heyecanlandıysanız ufak bir açıklamadan sonra baklava mevzusuna dönmekte fayda var.

Uluslararası alanda ülkemizin adını görmek her zaman heyecanlandırır. Bu heyecanı sürekli olarak yaşayamamanın nedeni, uluslararası bir platformda ön plana çıkmamızın kendi kontrolümüz dışında gerçekleşmesidir.

Küresel başarılar için ne kadar az koşturursak, o kadar az anılır ve dünya tarafından o kadar az biliniriz. Bu yüzden Amerikalılar bizim sinema filmlerimizde kendilerini gördükleri zaman heyecanlanmazlar, fakat biz onların filmlerinde görününce heyecanlanırız. Çünkü Hollywood kazanılmış bir uluslararası başarıdır. Elbette bir ülkenin adını duyurması için tek silah sinema değildir. Kültürel olarak kabul görmüş her türlü sembol marka haline getirilebilir. Bu markalar, ülkelerin ekonomilerine ciddi katkılar sağlarlar.

Örnek isteyenlere baklavayı ve baklava yemek için Gaziantep’e giden binlerce insanı gösterelim. Bir Amerikalı, Hollywood filminde baklava görürse ve ne olduğu bilirse, Türkler adına heyecanlanabilir.

Bu olayların en somut örneklerinden birisi yakın zamanda Reddit üzerinde yayınlanan bir fotoğraf için gerçekleşmiş.

[Ev Yapımı] Baklava:

Bu gördüğünüz şey, milyonlarca yabancının Türkiye dendiğinde aklına ilk gelen şeylerden birisi. Baklava bakın yabancıları nasıl da heyecanlandırmış:

Baklavaya aşık olan İtalyan:

palegoldshadow isimli kullanıcı, muhtemelen baklavanın ana vatanını karıştırarak "Aşığım. Aman tanrım baklava benim en sevdiğim tatlıdır. O kadar çok seviyorum ki burada yani İtalya'da nasıl bulurum diye araştırma yapıyorum. Balkanlar benim baklava cennetimdir." ifadelerini kullanmış. Hemen altında ise muhtemelen Türk kullanıcıların uyarıları bulunuyor.

Durumu hiç beklenmedik yerlere çeken bir yabancı:

DragonicFiend isimli kullanıcı "O katmanları görmek istiyorum" yorumuyla baklavanın nasıl yenileceğine dair ders vermek istemiş. Altına ise "Evet, bu noktada benim için neredeyse pornografik bir yemek oldu. O katmanları ben de görmek istiyorum ve merkezdeki dilimleri ısırmak istiyorum. O la la" cevabı gelmiş. Onun altındakini ise İngilizce becerilerinize emanet ediyorum.

Olaya tamamen yabancı bir yabancı ve bir başkasının ona baklavayı tarif edişi:

hcuotoir isimli kullanıcı "Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Fakat bir tanesine ihtiyacım oludğunu düşünüyorum. Bu bir çeşit kıymalı börek mi?" sorusunu sormuş ve bir diğer kullanıcı, "Bu bir tatlı. İnce hamur işi, tereyağı, antep fıstığı ve ceviz katmanları bal/şeker şurubuna batırılmıştır. İnanımazdır" cevabını vermiş. Diğer cevap "İlginç. Hiç antep fıstığı ile denememiştim. Sadece cevizli yemiştim. Gerçi sadece Yunan Baklavası yemiştim" sözleriyle gerçek baklavanın nereye ait olduğunu belli etmiş oldu. (Antepsiz baklava mı olur?)

Baklava reminin altına yüzlerce özlem mesajı birikmiş durumda. Hatta mesajların arasında gurbette kalmış vatandaşlarımızın feryatları bile var.

Son olarak Türk kullanıcıların şu renkli yorumlaşmasıyla konuyu kapatalım:

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