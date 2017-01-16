Reddit'te Kullanıcıları İkiye Bölen, Tüyler Ürpertici Bir Fotoğraf Paylaşıldı!

Reddit’e, MeTarzanYouJane isimli bir kullanıcı tarafından yüklenen fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu. Dolunayda çekilen fotoğraf, görenleri dehşete düşürdü. Çok geçmeden de ortaya birçok teori atıldı.
İlk çekilen fotoğrafta, boş bir alan ve dolunay gözüküyordu. İkincisinde ise aynı sahne ancak koşmakta olan, gulyabani görünüşüne sahip küçük bir kız çocuğu mevcuttu. MeTarzanYouJane, Reddit sakinlerine fotoğraftakinin ne olduğunu çözebilmesi için birinin kendisine yardımcı olması gerektiğini söyleyen bir mesaj yazarak, bunu internete yükledi. Bunun bir numara olmadığını, herhangi bir düzenlemede bulunmadığını ileri sürdü. MeTarzanYouJane, “Bu fotoğraflar 2 saniye aralıkla çekildi. Dolunay normalden büyüktü” dedi.
Fotoğraftaki ayrıntılardan biri, görüntülenen yaratığın bir gölgesinin olması. Ayrıca, görünüşü biraz şeffaf. Fotoğrafı yükleyen bunu bir analog kamera ile çektiğini ve filmleri banyo ettirdiği fotoğraf atölyesine fotoğraftaki hayaletimsi varlığı fark edip etmediklerini sormuş. Atölyedekiler ise bunu görmediklerini ifade etmişler. MeTarzanYouJane’in anlattıkları ve yüklediği kare, Reddit kullanıcılarını ikiye böldü. Bazıları bunun erken yaşta ölmüş bir kız çocuğunun hayaleti olduğunu ileri sürerken, bazıları ise photoshoplu bir fotoğraf veya bir optik hata olduğu görüşünü savundu. İşte bunlardan bazıları:
- “Resim dokusu tutarsuz. Köşe kısımları törpülenmiş. Geri kalanı ise parlatılmış. Hareket eden nesne ise nedense hiç parlak değil. Bence bu photoshoplanmış bir fotoğraf.”
- “Bu resimdeki çocuk, günümüz zamanında yaşamamış belli ki. Daha çok, Ortaçağ’da cinler veya cüceler tarafından kaçırılan çocukların resimlerine benziyor. Ormanlık bölgelerde yaşayan insanların giydiği türden elbiseler var üzerinde. Umarım bu yorum yardımcı olmuştur, ancak fotoğrafı bir fotoğraf uzmanına göstermelisin bence.”
- "Birçok dijital araçla inceledikten sonra bunun gerçek olduğu kanısına vardım."
- “Eğer bu fotoğraflar hızlıca çekilmişlerse neden sokak ve ayışığı açısında fark var? Resim parlak görünüyor. Yalnız bir nesne parlak değil. O nesnenin gölgesiyle boyu uyuşmuyor. Kesinlikle photoshop!”
- “İlginç bir fotoğraf. Bana kalırsa ufak bir canlı. Şu an tüylerim ürperdi."
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