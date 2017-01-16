Reddit'te Kullanıcıları İkiye Bölen, Tüyler Ürpertici Bir Fotoğraf Paylaşıldı!

Reddit'te bir kullanıcının yüklediği fotoğraf, görenlerin tüylerini ürpertti. Dolunayda çekilmiş olan bu fotoğrafta, hayaletimsi bir kız çocuğu belirip kayboluyor. Bazıları bunun gerçek olduğuna inanırken, bazıları bir photoshop numarası olduğunu düşünüyor.

Reddit’e, MeTarzanYouJane isimli bir kullanıcı tarafından yüklenen fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu. Dolunayda çekilen fotoğraf, görenleri dehşete düşürdü. Çok geçmeden de ortaya birçok teori atıldı.

İlk çekilen fotoğrafta, boş bir alan ve dolunay gözüküyordu. İkincisinde ise aynı sahne ancak koşmakta olan, gulyabani görünüşüne sahip küçük bir kız çocuğu mevcuttu. MeTarzanYouJane, Reddit sakinlerine fotoğraftakinin ne olduğunu çözebilmesi için birinin kendisine yardımcı olması gerektiğini söyleyen bir mesaj yazarak, bunu internete yükledi. Bunun bir numara olmadığını, herhangi bir düzenlemede bulunmadığını ileri sürdü. MeTarzanYouJane, “Bu fotoğraflar 2 saniye aralıkla çekildi. Dolunay normalden büyüktü” dedi.

Fotoğraftaki ayrıntılardan biri, görüntülenen yaratığın bir gölgesinin olması. Ayrıca, görünüşü biraz şeffaf. Fotoğrafı yükleyen bunu bir analog kamera ile çektiğini ve filmleri banyo ettirdiği fotoğraf atölyesine fotoğraftaki hayaletimsi varlığı fark edip etmediklerini sormuş. Atölyedekiler ise bunu görmediklerini ifade etmişler. MeTarzanYouJane’in anlattıkları ve yüklediği kare, Reddit kullanıcılarını ikiye böldü. Bazıları bunun erken yaşta ölmüş bir kız çocuğunun hayaleti olduğunu ileri sürerken, bazıları ise photoshoplu bir fotoğraf veya bir optik hata olduğu görüşünü savundu. İşte bunlardan bazıları: