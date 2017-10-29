IT Gore subreddit grubuna gelen berbat ötesi kıvama erişmiş elektronik cihazların resimleri, ve göndericilerin resimlerle ilgili yorumları.

Ergime noktasına ulaşmış klavye

Saç kurutma makinesinin gazabına uğramış bir adet ThinkPad klavyesi.

Toz duman içinde

Techsupportgore adlı reddit grubuna gönderilen bilgisayar fotoğraflarından birinde, bütünüyle toz içerisinde kalmış bir bilgisayarın iç bölümünü görüyoruz. Resim tozlu ama bereket gönderileri yeterince dikkat çekici.

Chromebook’un laneti

Resmi gönderen Redditor’a göre bu laptop tribünde bırakılmış. Acaba fanatiklerden biri oturak niyetine mi kullanıyordu aleti?

Ruhun şad olsun fare

Yazıldığına göre bu fare Battlefield oyunu sonrasında, savaş meydanında teslim etmiş ruhunu.

Batarya damlacığı

iPopcorn paketlerine, pardon yani lityum-iyon batarya kabartılarına yaklaşırken dikkatli olun.

Psikopat yazıcı

Gönderide bu HP Laser Jet yazıcısının üzerindeki tutkalın, ‘fiziksel bağlantı’ kavramına yeni bir boyut kazandırdığı yazıyor.

Ruhunu teslim etmiş

Resmi gönderen kişinin teşhisi bu yönde. iPad artık ruhunu teslim etmiş.

Oturak

Yazıldığına göre bu Samsung Galaxy Tab Active 8.0’ın sahibi kazara bir an için üzerine oturmuş ama cihaz bu hale gelmiş. Arkadaşın diyet yapması gerekiyor galiba.

Ürkünç görüntü

Yıpranmış pilleri biliyoruz da, bu pilin yapıtaşı oksit olmuş artık.

Garabet bantlama biçimi

MacBook şarj cihazının aşınmış kablosunu kaplamak için kullanılacak en son şey olsa gerek alüminyum folyo. Elektrik çarpsın diye yapmışlar sanki.

Çocuk oyuncağı

Resmi gönderen Redditor, bu karmaşık sahneyi ‘kablo spagettisi’ olarak tanımlıyor.

Ekranı kırık laptop

Resmi gönderen kişiye göre okulda gaddarca kullanılmış bu Samsung laptop toplanarak, öğrencilerin üzerinde gönül rahatlığıyla tepinebilecekleri kıvama getirilmiş.

Kanlı cinayet

Telefon taş ocağında kullanılmış gibi duruyor.

Duman etkisi

Gönderen, sigaranın ciğerler ve şeffaf iMac G3’ler için zararlı olduğunu söylüyor.

Şeker adam

Gösterinin son örneğindeki fotoğrafta, şifresi unutulduğu için tamire götürülmüş, içi şeker dolu bir adet bilgisayar kasasını müşahade ediyoruz.