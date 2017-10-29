Ergime noktasına ulaşmış klavye
Saç kurutma makinesinin gazabına uğramış bir adet ThinkPad klavyesi.
Toz duman içinde
Techsupportgore adlı reddit grubuna gönderilen bilgisayar fotoğraflarından birinde, bütünüyle toz içerisinde kalmış bir bilgisayarın iç bölümünü görüyoruz. Resim tozlu ama bereket gönderileri yeterince dikkat çekici.
Chromebook’un laneti
Resmi gönderen Redditor’a göre bu laptop tribünde bırakılmış. Acaba fanatiklerden biri oturak niyetine mi kullanıyordu aleti?
Ruhun şad olsun fare
Yazıldığına göre bu fare Battlefield oyunu sonrasında, savaş meydanında teslim etmiş ruhunu.
Batarya damlacığı
iPopcorn paketlerine, pardon yani lityum-iyon batarya kabartılarına yaklaşırken dikkatli olun.
Psikopat yazıcı
Gönderide bu HP Laser Jet yazıcısının üzerindeki tutkalın, ‘fiziksel bağlantı’ kavramına yeni bir boyut kazandırdığı yazıyor.
Ruhunu teslim etmiş
Resmi gönderen kişinin teşhisi bu yönde. iPad artık ruhunu teslim etmiş.
Oturak
Yazıldığına göre bu Samsung Galaxy Tab Active 8.0’ın sahibi kazara bir an için üzerine oturmuş ama cihaz bu hale gelmiş. Arkadaşın diyet yapması gerekiyor galiba.
Ürkünç görüntü
Yıpranmış pilleri biliyoruz da, bu pilin yapıtaşı oksit olmuş artık.
Garabet bantlama biçimi
MacBook şarj cihazının aşınmış kablosunu kaplamak için kullanılacak en son şey olsa gerek alüminyum folyo. Elektrik çarpsın diye yapmışlar sanki.
Çocuk oyuncağı
Resmi gönderen Redditor, bu karmaşık sahneyi ‘kablo spagettisi’ olarak tanımlıyor.
Ekranı kırık laptop
Resmi gönderen kişiye göre okulda gaddarca kullanılmış bu Samsung laptop toplanarak, öğrencilerin üzerinde gönül rahatlığıyla tepinebilecekleri kıvama getirilmiş.
Kanlı cinayet
Telefon taş ocağında kullanılmış gibi duruyor.
Duman etkisi
Gönderen, sigaranın ciğerler ve şeffaf iMac G3’ler için zararlı olduğunu söylüyor.
Şeker adam
Gösterinin son örneğindeki fotoğrafta, şifresi unutulduğu için tamire götürülmüş, içi şeker dolu bir adet bilgisayar kasasını müşahade ediyoruz.