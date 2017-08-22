Redmi Note 5A, 16 MP'lik Selfieleri Ucuza Getiriyor!

Xiaomi'nin yeni tanıtılan orta seviye phableti, 16 Megapiksellik selfie kamerası ile uygun fiyata kaliteli selfieleri ayağınıza getiriyor.

Kaliteli selfieler, kaliteli gövde materyalleri, kaliteli ekran ve uzun pil ömrünü uygun fiyata sunan Xiaomi Redmi Note 5A'ya merhaba deyin.

Xiaomi'nin yeni phableti, bahsettiğimiz tüm özellikleri diğerlerinin yapamadığı şekilde uygun fiyata sunuyor. Selfie severleri mutlu etmeye odaklanan akıllı telefon, 16 MP ön kamerasıyla her tür sosyal medya için yüksek kalitede fotoğraflar çekebiliyor. Daha önceki yazımızda tanıtılacağının haberini verdiğimiz Redmi Note 5A, sonunda resmiyet kazandı. 5,5 inçlik 720p çözünürlüklü ancak kaliteli bir panele sahip akıllı telefon, 16 MP ön 13 MP arka kamerayla geldi. Arka tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucusuna sahip telefon 3.080 mAh'lik bir pille geliyor. Verimliliği yüksek Snapdragon 435 çipsetiyle gelen telefon düşük çözünürlüklü ekranının da etkisiyle yeterli bir batarya ömrü sunuyor.

Üç renkte gelen akıllı telefonun sunduğu seçenekler; Champagne Gold, Rose Gold ve Platinum Silver (Altın, Pembe Altın ve Gümüş). Üç farklı depolama varyantıyla gelen model taban olarak 2/16 GB RAM/Dahili Depolama içeriyor, parmak izi okuyucusu bulunmuyor ve fiyatı 89 Euro. Diğer iki model her özelliğe sahip ve 3/32 GB model için 114 Euro, 4/64 GB model için ise 152 Euro'luk bir fiyat etiketi mevcut. Çin'de dün itibariyle satışa çıkan modeller yakın zamanda ithalatla ülkemize ve tüm Avrupa'ya da ulaşacaktır. Cihazın tüm fotoğraflarına alttan inceleyebilirsiniz.