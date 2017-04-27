  • Reebok, Mars'a Çıkmadan Uzay Temalı Ayakkabılarını Duyurdu!

Reebok, Mars'a Çıkmadan Uzay Temalı Ayakkabılarını Duyurdu!
3
0
0
0
0
Reebok, James Cameron'un ölümsüz eseri Aliens'ten esinlendiği ayakkabılarını önümüzdeki Temmuz ayında piyasaya sunacak.

Ayakkabı sektörü, 3D yazıcıların gelişmesi ile yeni bir atılım gerçekleştirdi. 2016’da Reebok, Aliens filmi için hazırlamış olduğu uzay temalı ayakkabılarını piyasaya sürmüştü. Dünya genelinde beğeni ile karşılanan bu olay, Reebok’un da hoşuna gitmiş görünüyor. Reebok, 2017 yılı içerisinde uzay temalı iki yeni spor ayakkabı modeli duyuruldu. İki ayakkabı da uniseks olduğundan, gerek bayanlar gerekse de erkeklerin tercih edebileceği modeller oldular.
İLGİLİ HABER

Adidas'ın 3D Baskılı İlk Ayakkabıları: Karşınızda Futurecraft 4D!

Söz konusu ayakkabılara Alien Stopmer “Final Battle” paketi deniyor. Bu ayakkabılardan birisi Queen Alien, diğeri ise Power Loader olarak açıklandı. Sınırlı sayıda satışa sunulacak ayakkabılar, 18 Temmuz’dan itibaren piyasaya sürülecekler. Ülkemizde çıkıp çıkmayacağı belli olmamakla birlikte, ayakkabıların sınırlı sayıda çıkmasından dolayı fiyatının biraz uçuk olacağını düşünüyorum.

James Cameron’un ölümsüz filmi Aliens’dan esinlenen ayakkabılar, bu sefer kadınlar için de giyilebilir olacak. Uzaya ve uzayda yaşama ilgisi olan kullanıcıların yakından takip edeceği ayakkabılar için birçok görsel ve video paylaşıldı. O görsellerden bazılarına ve videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.

Çok İyi Fotoğraf Çektiğini İddia Eden Çift Kameralı Casper VIA F1 İnceleme Videomuz İçin Buraya Tıklayın!
Kaynak : http://io9.gizmodo.com/reebok-announced-two-new-alien-themed-sneakers-which-ar-1794684805
Etiketler: uzay, reebok, aliens
Emoji İle Tepki Ver
3
0
0
0
0
Yorumlar