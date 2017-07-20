Reebok'tan Yeni Astronot Ayakkabıları Geliyor!

Reebok, David Clark Company ile anlaşarak Boeing Starliner astronotları için astronot ayakkabıları üreteceğini açıkladı.

Astonotlar, insalar için uzayla olan iletişimizi temsil ederler. Bizler arkamıza yaslanıp gökyüzünü izlerken, onlar işlerinin gereği uzayda olabilirler. Reebok da astronotlara verdiği değeri göstermek adına David Clark Company (DCC) ile anlaştı ve artık Reebok, Boeing Starliner astronotları için astronot ayakkabısı üretecek.

Reebok, yeni astronot ayakkanılarını Floatride Space Boot SB-01 olarak adlandırıyor. Bu ayakkabılar ise modern ayakkabılar ile adeta astronot ayakkabılarının karışımından ortaya çıkmış gibi duruyor. Yapılan açıklamalara göre astronotlar gelecek yıl Boeing Starliner ile yapacakları yolculuklar için Reebok'un ayakkabılarını test etmeye başladılar bile. Sonuçta yeni girişimler daima yeniliklere açıktır.

Reebok'un yenilik başkan yardımcısının yaptığı açıklamaya göre ayakkabılar, önceki astronot ayakkabılarla aynı mantıkla üretildi ancak daha rahat olacaklar. Direnci kolay bir şekilde ayarlıyorlar ve kilitlemesi de oldukça kolay.

İki şirket, daha önce de anlaşmalarda bulunmuştu ve ortak olarak bazı araç gereçler üretmişlerdi. Yani şirketler birbirlerine daha önceden de alışkındı, bu nedenle de ne yaptıklarını biliyorlar. Bu sefer ise astronotlar için şık ayakkabılar üretiyorlar.