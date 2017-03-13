Sosyal medyada oldukça tartışılan, pek çok soru işareti ile dolu enteresan bir olay.

Reenkarnasyona inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz, işin o kısmını bilemeyiz. Fakat anlatacağımız olay oldukça enteresan.

Suriye'nin yakınlarında Golan Tepeleri'nin olduğu yerde geçen bu olayın baş kahramanı, 3 yaşında küçük bir çocuk. Önceki yaşamını hatırladığını ve o yaşamında bir adam tarafından balta ile başına vurularak öldürüldüğünü söyleyen çocuk, ilk başta kimseyi kendine inandıramasa da cesedinin gömülü olduğu yeri bildiğini söyleyince insanların dikkatini çekmeyi başarmış.

Ve gerçekten de çocuğun gösterdiği yer kazılınca bir ceset bulunmuş, üstelik bu cesetin kafatasında da tıpkı çocuğun söylediği gibi bir balta izi mevcut. İşin bir diğer enteresan yanı ise, çocuğun kafasında, cesetin balta izinin olduğu yerde bir doğum lekesi mevcut oluşu.

Tabi olay sadece burada bitmiyor, hatta yeni başlıyor. Söz konusu olayı duyan ve reenkarnasyon ile alakalı bazı çalışmalar yürüten Gazzeli doktor Dr. Eli Lasch, çocuğun daha önceki hayatında yaşadığını söylediği köyü ziyaret ediyor. Burada bazı araştırmalar yapan, köylüler ile konuşan Lasch, gerçekten de 4 sene önce köyden birinin kaybolduğunu ve ondan bir daha haber alınamadığını tespit ediyor. Ayrıca çocuğun verdiği isim ile köyden kaybolan kişinin ismi birbirlerini tutuyor.

Daha sonrasında ise çocuk, bu kasabaya getiriliyor ve olaylar bir kez daha, daha da enteresan bir hal alıyor. Kabaya gelen çocuk, kendi başına bir eve sanki daha önceden gitmiş gibi girerek oradaki adama ismi ile seslenip, önceki yaşantısında komşu olduklarını söylüyor. Ve çocuğun ifade ettiğine göre kendini öldüren de bu komşusuymuş. Çocuğun iddialarının ardından tufaf davranmaya, endişelenmeye başlayan adam sonrasında ise daha fazla dayanamayarak suçunu itiraf ediyor.

Bu ilginç olay, reenkarnasyonun varlığı tartışmalarını yeniden gündeme getirse de olayın bilimsel olarak kanıtlanamaması, buna karşın çocuğun her şeyi gerçekten de biliyor ve hatırlıyor oluşu, kafamızda da büyük bir soru işareti oluşturmakta.