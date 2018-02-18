Refined Twitter İle Twitter Deneyiminizi İyileştirin

Refined Twitter adlı tarayıcı eklentisi, kullanıcılara daha basit bir Twitter deneyimi sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Twitter, Mac uygulamasını sonlandırdığını duyurmuştu. 5 üzerinden 1.7 puan alan uygulama, gerçekten kötü bir deneyim sunuyordu. Twitter'ın web arayüzünün de oldukça karışık olması sebebiyle, bazı kullanıcılar bu durumdan şikayetçi oldu.

Bu haberin ardından, bazı kullanıcılara karışık gelen Twitter web arayüzünü sadeleştiren bir eklenti paylaşma ihtiyacı duyduk. Refined Twitter adındaki bu eklenti, adından da anlaşılacağı üzere daha sade bir Twitter deneyimi vaad ediyor.

Google Chrome, Firefox ve Opera tarayıcılarında kullanabileceğiniz eklenti, geleneksel Twitter görünümünü biraz daha düzenli hâle getirerek, istenmeyen kısımları kaldırıyor. Örneğin kimi takip etmeli gibi kısımları kaldıran eklenti aynı zamanda yeni Tweet'leri otomatik olarak yüklüyor. Sponsorlu içeriklerin de gösterilmesini engelleyen eklentinin bu özelliği bile tek başına kullanma sebebi olabilir. Eklentinin bir diğer özelliği ise, Instagram gönderinizin linkini eklediğinizde fotoğrafı otomatik olarak Tweet'e eklemesi.

Bildiğimiz Twitter'dan çok farklı bir şey sunmayan eklenti, sadece daha basit ve anlaşılır bir deneyim sunmayı hedefliyor.