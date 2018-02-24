Rehber: 'Anchor 3.0' İle Telefondan Nasıl Podcast Yapılır?

"Telefondan Podcast Nasıl Yapılır?" sorusuna cevap olarak bu rehberimizde sizlere Anchor 3.0 ile nasıl yayın yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağız.

Podcast, yapması aşırı derecede kolay bir iş. Altında yatan teknoloji ise blog sitelerine yazı yazmaktan daha zor da değil. Ancak şimdiye kadar telefonla herkesin erişebileceği podcastler yapan bir Blogger veya Tumblr yazarı yoktu. Ta ki iOS ve Android için Anchor 3.0 yazılımı çıkana kadar.

Anchor, daha öncesinde kısa uzunluktaki ses dosyalarını barındıran, kendi "ekosistem"i olan bir sosyal uygulamaydı. Ama bu yayınlanan yeni versiyonu, podcast kaydı, düzenlemesi ve yayınlamasını merkeze alan akıcı bir yöntem üzerine odaklanıyor.

Uygulama için hesap açıp giriş yaptıktan sonra Anchor sizi kayıt ekranına yönlendiriyor. Kayıt için, tek bir butona basıyorsunuz ve telefonu kulağınıza tutuyorsunuz. "Segue" ve fon müziği içeren kalıp kısımlar ekleyebilirsiniz. Anchor, podcast yapım tarzını önemli ölçüde değiştirecek bir özellik ekliyor; kolay çağrı ekleme. Bu özellikle programı kullanan herhangi biri şovunuza bağlanabilir, normal bir telefon aramasıymış gibi konuşabilir, tıpkı yazılı mesajlaşmanın sesli versiyonu gibi yanıt verebileceğiniz bir sesli mesaj bırakabilirsiniz. Uygulama, bu formatlardan herhangi birini podcast yayınınız için bir segment haline getirir. Yayına bağlanmak isteyenlerin herhangi bir ses kayıt programı indirip, kayıt alıp, kaydı göndermesi işlemleri ile karşılaştırıldığında, güzel ve pratik bir çözüm.

Bir ses dosyası eklemek istediğinizde, Anchor'un Web versiyonunu kullanmanız gerekiyor ancak mobil uygulama bu özelliği desteklemiyor. Aynı zamanda uygulama, belli kalıp kısımları düzenlemenize izin vermiyor. O kısmın takip etmeli veya baştan kayıt almanız gerekiyor. Uygulama özelliklerinin çoğu, üstünde yoğun düşünülmüş düzenleme ve yayın özellikleri değil de, anlık yayın yapabilme üstünde daha iyi sonuçlar veriyor.

CEO Mike Mignano, hosting hizmetinin ücretsiz olduğunu ve endüstri ilkesi olarak her seviyede ücretsiz kalacağını ifade ediyor. Uygulama sözüne sadık kalıp, bu şekilde seri podcast üretimine imkan tanırsa, uzun bir geleceğe sahip olacağını söyleyebiliriz. Podcast yayınlandıktan sonra Anchor bunu tüm büyük çaplı platformlara gönderir ve kaydedilen istatistikleri size gönderir. Ayrıca yine Anchor uygulaması tarafından kaydedilen podcastleri de dinleyebilirsiniz. Etkileyici bir şekilde şirket, profesyonel podcast yayınlarının da bulunduğu ortaklık ağı kurmuş.

Tüm bu özellikleriyle Anchor, podcast yayını yapmanın kolay bir yolunu sunuyor. Siz de Anchor ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz?