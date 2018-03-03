Rehber: Drone İle Profesyonel Videolar Nasıl Çekilir?

Dronelar, günümüz dünyasında kendisine önemli yer açmaya başladı. Harita mühendisliğinden film-dizi-klip prodüksiyonlarına kadar geniş bir yelpazede, bir çok sektörde dronelara rastlamak mümkün.

Dronelar son dönemde video çekimleri için basit ve benzersiz bir yol sunuyor. Şu an birçok ajans, film-klip prodüksiyonlarında drone kullanmaya başladı. Çoğu model artık 4K videoya ve oldukça iyi otofokus, otomatik pozlama ve otomatik beyaz dengesi özelliklerine sahip. Ancak elde ettiğiniz videonun kalitesinde, sadece kayıt tuşuna basmakla doğru ekipman ve ayarları tercih etmek arasında büyük fark var.

Bu yazıda DJI'ın Mavic Pro'sunu ele alacağız fakat bahsedeceğimiz eklenti ve aksesuarların birçoğu diğer seriler olan Phantom ve Spark'ı da kapsıyor. Elbette kendi çekim senaryonuz ve çekim listeniz olmalı, biz burada sadece gerçeğe dönüştürmenize yardımcı oluyoruz.

Drone'unuzu Video Çekimine Hazırlama

Öncelikle, çözünürlük ve renk ayarı seçmeniz gerekiyor. Mavic Pro ve benzerleri için, D-Log ile 4K çözünürlük seçeneği, iyi sonuçlar sunuyor. 4K, iyi bir post-prodüksiyon süreci ile yüksek çözünürlüklü ekranlarda iyi bir şekilde görünecek ve D-Log, en yumuşak geçişleri sağlayacak. Bu seçeneğin dezavantajı ise işlemek için kullanacağınız görüntülerin bir hayli yüksek boyuta sahip olması. Anlık iyi görüntü yakalamak isterseniz de 2.7K çözünürlük ve D-Cinelike renk ayarı iyi seçeneklerden biri olabilir. Özellikle 4K çekim yapacaksanız, kare kaybı yaşamamak için mümkün olan en hızlı MicroSD kartı tercih edin. D-Log' u kullanıyorsanız, kontrast ve doygunluğu -1' e ayarlamanız halinde en iyi ham materyali elde edersiniz.

Aynı zamanda beyaz dengesi de önemlidir. Mavic Pro'nun otomatik ayarları iyi olsa da çektiğiniz klip boyunca tutarlı bir görüntü elde edebilmek ve bilgisayara geçtiğinizde benzer şekilde tüm klibi işleyebilmek için elle beyaz dengesi ayarı önem arz ediyor. Genellikle iyi aydınlatılmış planlar için 5500K ile 6500K arası standart denebilir, ancak gün doğumu veya günbatımı çekimleri için ekstra ayarlar denenebilir.

Bu kısmın sonunda, bir filtre kullanmak isteyeceğinizi düşünüyoruz. Enstantane hızı çerçeve hızının yarısı olduğunda sinematik tarzda video genellikle en iyi şekilde görünüyor (4K 30fps için, 1 / 60 anlamına gelir). Mavic'inizdeki veya diğer droneların kamera açıklığını kapatamayacağınız için bunu gerçekleştirmek için kameranın üzerine nötr yoğunluk filtresi yerleştirmeniz gerekir. PolarPro 8x, 16x ve 32x mükemmel sonuçlar verecektir. Örneğin uçağınız doğal olarak 1 / 1000s'lik bir enstantane hızı seçerse, 16x ND filtresi ekleyebilir ve yaklaşık 1 / 60s (1000/16, yaklaşık 60) elde edebilirsiniz.

Daha zengin renkler için hem ND filtresi hem de polarizör olan bir kombinasyon filtresi kullanabilirsiniz. Burada püf noktası, polarizörlerin güneşin doğrultusuna hassas olmasıdır; bu nedenle, tutarlı bir yönde uçmayı ve sahnenin bu yönde baktığında en iyi görünmesini sağlayacak şekilde filtreyi yerleştirmeyi planlıyorsanız, en iyi sonucu verirler.

Video Çekimi

Elle uçar gibi pürüzsüz video çekimi yapmak kolay değildir, ama yapılabilir. Droneunuzu tehlikeye atmadan uçarak pratik yapmak istiyorsanız, Zephyr uçuş simülatörü iyi bir yöntem olabilir. Piyasadaki popüler uçaklara ve denetleyicilerin çoğuna oldukça doğru bir simülasyon sağlar. Uçağınızı elle uçuracaksanız akıllı telefon yerine bir tablet kullanırsanız ne göreceğinizi görmek çok daha kolaydır. Hatta parlak ışık altında ekranı daha kolay görebilmeniz için bir başlık da isteyebilirsiniz. DJI parlak bir ekran yapar, ancak yalnızca kendi yazılımıyla çalışır.

Uçuş görevlerini bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda önceden planlayabilirsiniz, yol işaretleri, kamera açıları ve diğer ayrıntılar gibi. Bunu yapmanıza izin veren birkaç uygulama var, iyilerinden biri Litchi. Ücretsiz değil, ancak video konusunda istekli iseniz, küçük bir yatırım sayılabilir. Hem iOS hem de Android için kullanılabilir (ve bir web arayüzü de içerir). Ayrıca, soru sorabileceğiniz geniş bir kullanıcı topluluğuna sahiptir ve Phantom Film Okulu'nda bulunan bazı öğretici videolar da bulunmaktadır.

Elde uçma ile önceden programlanmış uçuşlar arasında DJI'nın kendi hazır "sinematik" kalıpları vardır. Örneğin bir nesneden uzaklaştırabilir, nesneyi yörünge kabul edip etrafında dolaştırabilir veya yavaşça uzaklaştırabilirsiniz. Bunlar iyi hazırlanmış bir çekim ve profesyonellik hissiyatı verse de, bu sefer çekimleriniz, bu kalıbı kullanan milyonlarca kişiyle benzerlik gösterebilir.

Post - Prodüksiyon Adımları ve İpuçları

Video düzenleme yazılımlarına bakacak olursak, Adobe Creative Cloud aboneliğiniz varsa, Premiere Pro ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi yapacaktır. Mac kullanıyorsanız, Final Cut Pro X iyi bir seçenektir. Diğer popüler yazılımlardan bir tanesi ise, özellikle de ücretsiz ve giriş seviyesinde çözüm elde etmek için DaVinci'nin Resolve yazılımı kullanılabilir.

Videonuzun renklerinin doğru bir şekilde görünmesi adımına color correction - renk düzeltme adı verilir, ancak bundan sonra color grading - renk derecelendirmesi gelir. Renk derecelendirmesi videonuza uygulamak istediğiniz iyileştirmeleri veya videonun nasıl göründüğünü içerir. Yukarıda bahsettiğimiz tüm yazılımların bunu yapmak için sayısız seçenekleri var.

Video çekimlerinizin rengini düzeltmenin yanı sıra görüntüdeki gürültüyü azaltmak isteyeceksiniz. Tüm önemli video editörlerinde kendiliğinden gelen gürültüyü azaltma araçları var, ancak özellikle titrek bir görünüm üreten Mavic'in uyguladığı kareler arası sıkıştırma nedeniyle daha iyi sonuçlar elde etmek için özel bir eklenti düşünülebilir. Neat Video isimli eklenti, Mavic Pro için özel profiliyle sadece 9 dolar. Videonuzu YouTube'da paylaşmayı planlıyorsanız, istenilen bazı düzeltmeleri yapabilirsiniz, ancak genellikle 4K yükleme yapsanız bile, yalnızca işleme araçlarından 1080p çıktı elde edebilirsiniz.

Bütün bu işlemlerden sonra kalan tek şey, videonuzun render sürecidir. Bunun için bir miktarda sabır ve bir miktar çok çekirdekli işlemci gerekmektedir. Droneunuzla iyi uçuşlar dileriz! Dronelar hakkındaki görüşlerinizi aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz.