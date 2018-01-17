Yeni yazılımların ve telefonların getirdiği büyük yenilikler zaten kullanıcılar tarafından biliniyor. Buna karşın bu haberde de değineceğimiz PDF kaydetme gibi küçük yenilikler arada kaynayabiliyor.

Teknolojinin ve işletim sistemlerinin geldiği hal bizi gitgide internete daha fazla bağlı hale getiriyor. Benim gibi eski kafa bir teknoloji severseniz, internetin bir gün mucizevi bir biçimde yok olup gideceği, distoptik bir güne hazırlanıyor olabilirsiniz siz de. Örneğin halen, bilgisayarımda barındırmadığım şarkıları Spotify gibi yerlerde dinlemeyi sevmiyorum. Keza filmlerimi halen bilgisayarımda muntazam bir biçimde kaydetmeyi seviyorum. Aynı şekilde internette gördüğüm bir dökümanı yer imlerine kaydetmektense arşivlemek daha hoş geliyor.

Siz de benim gibi bir yapıya sahipseniz ve iOS'da girdiğiniz web sayfalarını telefonunuza PDF olarak kaydetmek isteyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilk şey indirmek istediğiniz sayfayı Safari'de açmak olacak. Daha sonrasında, sağ üstteki ok şeklindeki 'Paylaş' (Share) butonuna basmanız gerekiyor. Daha sonraki ekranda PDF Oluştur (Create PDF) butonuna tıklayarak sayfayı cihazınıza kaydedebilirsiniz.

Dilerseniz bu aşamada sayfa üzerine çeşitli notlar alabilir veya altınız çizmek istediğiniz yerlerin altını çizebilir ve o şekilde de kaydedebilirsiniz. Siz de yorumlarda verilerinizi halen arşivleyip arşivlemediğinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Açıkçası aramızda konuya halen benim gibi bakanlarımız olup olmadığını merak ediyorum.