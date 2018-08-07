Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurulu'nun Google'a 'haksız rekabet oluşturmak' suçundan dava açtığından bahsetmiştik. Bugün de Mersedes-Benz Türk ile ilgili açıklama geldi.

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesi aracılığı ile yapılan duyuruya göre, Mercedes-Benz Türk AŞ'nin sözlü savunması alınacak. Rekabet Kurumu tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin beton pompası üreticileriyle yaptığı anlaşmalar ve bu üreticilere yönelik uyguladığı indirim sistemleri yoluyla hakim durumunu kötüye kullanarak beton pompası ve beton pompasının monte edildiği kamyon pazarında rekabeti bozduğu iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı."

Soruşturmaya dair sözlü savunma sürecinin 08.08.2018 tarihinde başlayacağı belirtilen açıklamanın devamında şunlar yer aldı:

"Önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri 28.02.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Mercedes-Benz Türk A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-09/105-M sayı ile karar verdi. Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır. Soruşturma, adı geçen teşebbüsün 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı."

Bunlarla birlikte Rekabet Kurumu'nun TTNet ile ilgili de karara bağlanması beklenen bir 'hakimiyeti kötüye kullanma' incelemesi mevcut. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili de ciddi gelişmeler görebiliriz.