Rekabet Kurulu, Microsoft Hakkındaki Kararını Açıkladı!

Rekabet Kurulu'nun Microsoft ve Diye Danışmanlık'ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesi ile başlatmış olduğu soruşturma, idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı yönündeki karar ile sonuçlandı.

Rekabet Kurulu, Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Limited Şirketi’nin, internet kafelere yönelik hazırladığı ‘3+projesi’ ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Danıştay 13. Dairesi’nin, 2011 yılında Rekabet Kurulu’nun konuyla ilgili vermiş olduğu kararı iptal etmesi için başlatılan soruşturma, yargı kararında işaret edilen hususlar da göz önüne alınarak gerçekleştirildi.

Soruşturmayı nihayet tamamlayan Rekabet Kurulu, Microsoft'un kanunu ihlal etmediğine ve bu teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi. Böylece dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, cezadan kurtulmuş oldu.

Ayrıca Diye Danışmanlık Eğitim ve Medya Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin hakim durumunu kötüye kullandığı, bu şirkete ait "Media Barometer" hizmetini alan reklam veren teşebbüslerin alım karteli oluşturdukları yönündeki soruşturma da tamamlandı.

2014'te verilen Kurul kararının Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ve Danıştay 13. Dairesi'nin de bu kararı onaması üzerine başlatılan soruşturma, şirketin 4054 sayılı Kanunu ihlal etmediği ve idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı kararı ile noktalandı.