Rekabet Kurulu’ndan Microsoft Türkiye’ye Soruşturma!

Rekabet Kurulu, 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiği gerekçesiyle Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu’nun internet sitesinde yer alan açıkamaya göre Kurul, internet kafelere yönelik ‘3+ Projesi’ kapsamında 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu, Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine tekrar değerlendirdi.

Kurul, dosyada yer alan bilgi ve belgeleri müzakere edip mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesine yönelik Kanun'un 41. maddesi uyarınca Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında soruşturma davasının açılmasını kararlaştırdı.

Daha önce bahse konu olan şikayetle ilgili Rekabet Kurulu bir ön araştırma yapıp söz konusu faaliyetleri incelemiş, şikayetin reddedilip soruşturmanın açılmamasına karar verilmişti. Bu karar, Danıştay 13. Dairesinin kararı ile iptal edilmişti.