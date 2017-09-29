Rekabet Kurulu, Sony Türkiye Hakkında Soruşturma Başlatıyor!

Rekabet Kurulu, Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açacak.

Başta oyun konsolları olmak üzere ses sistemleri, televizyon, telefon gibi teknolojik ürünler alanında faaliyet gösteren Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. hakkında, bayilerinin ürünlerinin satış fiyatlarını yeniden belirlerken 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yapılan başvurunun kabul edilmesi sebebiyle Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurulu’nun internet sayfasında yapılan açıklamada bulguların soruşturmanın açılmasına sebep olacak kadar ciddi olduğundan bahsedilerek şu ifade kullanıldı: “Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 07.09.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-28/458-M sayı ile karar verdi.”

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar” başlıklı 4. maddesinde şu açıklama yer alıyor: “Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.”

Bu arada kurul, alınan kararın altına şu dip notu geçti: “Bu açıklama, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.” Buradan çıkarılabilecek sonuç, bulgular ne kadar ciddi olsa da peşinen hüküm vermenin doğru olmayacağı ve araştırmaların devam edip kararın daha sonra verileceği. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.