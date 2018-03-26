Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Doğan Medya Açıklaması!

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Doğan Medya'nın satışı ile ilgili henüz ellerine dosyaların ulaşmadığını, bu nedenle konu ile ilgili henüz konuşmanın erken olduğunu söyledi.

Altınbaş Üniversitesi'nin Bağcılar yerleşkesinde düzenlediği Rekabet 4.0 Paneli'nde bir konuşma gerçekleştiren Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, panelin ardından gazeteciler ile bir araya gelerek Doğan Medya’nın Demirören Holding AŞ’ye satışı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Satışın rekabete aykırı olduğu ve Rekabet Kurumu'nca engellenmesi gerektiği iddialarına yanıt veren Torlak, ‘’Şu aşamada bir şey söylemek mümkün değil. Dosyayı görmeden bir şey diyemeyiz. Dosya gelecek, orada pazar payları var, vesaire… İlgili kriterlere göre bakılacak. Şu aşamada herhangi bir müracaat yapılmadan bir şey söyleme şansımız yok. Çünkü ortada rakamlar, dosya yok.’’ dedi.

Daha önce konu ile ilgili yapılan açıklamalarda Rekabet Kurumu’nun satış işlemini incelerken ‘yeni bir hakim durum yaratıldığı’ ya da ‘mevcut hakim durumun güçlendirildiği’ gerekçesi ile iki şirketin mali büyüklüklerini de göz önünde bulundurması gerektiği belirtilmişti. Genel kanı, Doğan Medya’nın Demirören Grup’a satışının rekabeti zayıflatacağı yönünde.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konu ile ilgili daha önce gerçekleştirdiği bir açıklamada, “Rekabet Kurumu'nun doğru ve tarafsız karar vermesi durumunda bu satışa izin vermemesi gerekir. Bu satıştan endişeliyiz." demişti. Satış ile ilgili verilecek kararı ilerleyen dönemde bekleyip göreceğiz.