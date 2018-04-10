İnternet satışlarında tüketicilerin ürünlere daha uygun fiyatlara ulaşabilmesi için bayi ve sağlayıcılara yeni düzenlemeler getirildi.

Çok yakında Amazon’un da ülkemize giriş yapmasıyla internetten alışveriş konusunda bol seçenekli bir ülke olacağız. Bu durum rekabetin artmasını sağladığı için genel itibariyle müşterilerin işine geliyor. İnternet alışveriş pazarının büyümesi ile birlikte Rekabet Kurumu’ndan da yeni düzenlemeler geldi.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte internet satışlarının pasif satış yöntemi niteliği taşıdığı düşünüldüğü için sınırlı tutulmak zorunda kalan “Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz”, internet satışları için yeniden güncellendi. Düzenlemeye göre sağlayıcılar, dağıtıcıların internet üzerinden ürün satışlarını engelleyemeyecek.

Bu yeni düzenleme olmadan önce internet üzerinden alışveriş yapan insanlar farklı bir müşteri olarak kabul ediliyor, dağıtıcı ve bayilerin internet üzerinden satışları yasaklanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu yasaklamaya son verilirken, fiyat sorgulamak isteyen kişilerin bayinin internet sitesine girebilmesine olanak tanınıyor. Eskiden böyle durumlarda sağlayıcının ana sayfasına yönlendirilebiliyordunuz.

Bayilere İnternetten Satış Dönemi

Rekabet Kurumu’nun yeni düzenlemesi ile birlikte her bayinin prensip olarak internetten satış hakkının olduğu açıklandı. Bununla birlikte internet satışlarının serbestleştirilmesine ilişkin bazı yeni kurallar da yer aldı.

Bu yeni kurallarla birlikte bayiler ve dağıtıcılar, kendi sitelerinde ve internet satış mağazalarında serbestçe ürünlerini satabilecekler. Bu noktada ürün tedarikçileri, sağlayıcılar ve toptancılar, bayi ve dağıtıcılara bu konuda bir fiyat zorunluluğu uygulayamayacak ve internet satışından dolayı bir kısıtlama getiremeyecekler.

Bayilere pek çok yeni hak getirilse de, sağlayıcılar da bir takım haklara sahip olacaklar. Bunların başında, bir satış kanalı olarak sunulan web sitesinin kalite koşulları, internetten alışveriş yapan kişiler için bazı hizmet şartları gibi bir takım ek özellikler bulunacak. Yeni düzenlemenin en yakın zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor.