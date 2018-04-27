CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın yaptığı başvuru sonrası Rekabet Kurumu, Doğan Medya ile Demirören Grubu arasında geçen satışı incelemeye aldıklarını duyurdu.

Kısa süre önce Türkiye’nin en büyük medyalarından olan Doğan Medya Grubu, Demirören Grubu’na satılmıştı. Çok ucuz bir fiyata satıldığı gerekçesiyle bu işin altında başka şeylerin olabileceğini söyleyen insanlara Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak son bilgiyi verdi. Doğan Medya’nın Yıldırım Grubu’na geçmesine karşı yapılan itirazları değerlendireceklerini belirten Torlak’ın bu kararının ardında CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın da açıklamaları ve itirazı olduğu düşünülüyor. Yarkadaş, “Doğan Medya’nın Demirören Grubu’na satışı rekabet kurallarına aykırıdır. Bu satışı durdurun” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Yarkadaş’ın bu açıklamalarından kısa bir süre sonra da Rekabet Kurumu Başkanı Dr. Ömer Torlak’ın açıklaması geldi. Torlak, açıklamasında “Satış işlemi değerlendirilecek ve karar gerekçesiyle birlikte kurumun internet sitesinde yer alacaktır” dedi.

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak’ın mesajını sosyal medyada paylaşan Yarkadaş ise bir açıklama daha yaparak, “4054 sayılı Rekabetin Korunması Kanunu çerçevesinde yaptığım başvurunun bir an önce değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye, 24 Haziran seçimlerine ‘tek sesli’ bir medya ile gidiyor. Kurum, 3 Mayıs’ta devri gerçekleşecek olan medya organlarının satışını derhal mercek altına almalıdır” dedi.

Satışın Rekabet Kurumu’nda çok dikkatli incelenmesi gerektiğini söyleyen Yarkadaş, ”Rekabet Kurumu satışı durdurmalıdır. Bu satış, rekabet koşullarının tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir” dedi.

Şu anda Rekabet Kurumu çalışmalarını sürdürüyor. Eğer kurallara aykırı bir durumla karşılaşılırsa satış iptal edilecek.