Teknoloji Mağazalarıyla Şirketler Arasındaki İlginç Mailler!

Rekabet Kurumu yayınladığı belgelerde geçtiğimiz günlerde Aral, LG, Teknosa ve Vatan gibi şirketlerin haksız rekabetle ilgili ceza almasına neden olan mailleşmeleri detaylarıyla paylaştı. Ortada çok ilginç diyaloglar var!

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Rekabet Kurumu, yaptığı kapsamlı soruşturmalar sonucunda oyun ve teknoloji perekande sektörünün dev isimlerine milyonlarca TL'ye ulaşan cezalar kesilmesine karar vermişti. Birçok kişi haksız rekabet nedeniyle bu cezaların verildiğini bilse de net olarak hangi şirketin neden ceza aldığına dair bir bilgi yoktu.

Rekabet Kurumu geçtiğimiz günlerde yayınladığı raporunda hem bu şirketlerin neden ceza aldığına ilişkin açıklamalar yaptı hem de şirketler arasındaki mailleşmeleri paylaştı. Bu karar için kanıt olarak nitelendirilen mailleşmelerde şirketler arasında oldukça ilginç görüşmelerin olduğu ve birçok perakendecinin dağıtıcı şirketle fiyat konusunda ilginç diyaloglara girildiği göründü.

Bu diyaloglardan bazıları:

---

---

Söz konusu belgeler şirketler arasındaki haksız rekabete yönelik görüşmeleri ortaya çıkarıyor. Bu görüşmeler sayfalarca sürdüğü için ayrıca yasal olarak her görüşmenin ardında farklı detaylar ve Rekabet Kurumu kararı olduğu için hepsini sizlerle paylaşmıyoruz ancak bu bağlantıya giderek Rekabet Kurumu'nun tam olarak yayınladığı rapora ve şirketler arsındaki belge niteliği taşıyan mailleşmelere ulaşabilirsiniz.

Önemli Not: Soruşturmada adı geçen tüm şirketler Rekabet Kurumu tarafından suçlu bulunmadı. Raporda adı yer alan bazı şirketler sadece diğer şirketlerin konuşmasına konu edilmiş olabiliyor ya da tedarikçi firmalardan gelen taleplere yanıt veriyor. Konuyla ilgili tüm detaylara ve hangi şirketlerin ne kadar ceza aldığına Rekabet Kurumu'nun raporundan göz atmanızı öneriyoruz.

Tıklayınca sayfaya ulaşamayanlar için bağlantı (kopyalayıp adres çubuğuna yapıştırın): http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerekçeli+Kurul+Kararı%2f16-37-628-279.pdf