Rekabet Kurumu’ndan D&R Hakkında Soruşturma!

Rekabet Kurumu, mevcut hakimiyetini kötüye kullandığı iddiası ile D&R hakkında soruşturma başlattı.

Hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan kurumlar arasına Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama (D&R) A.Ş. de katıldı. Rekabet Kurumu, D&R’ın yaptığı sözleşmelerde piyasaya girecek yeni teşebbüslerin önüne geçmek ve rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak sebebiyle mevcut hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle yapılan başvuruyu, yürüttüğü ön araştırma sonucu kabul ederek soruşturmanın başlatılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu’nun konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şu şekilde:

“Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.'nin yaptığı sözleşmelerle piyasaya yeni girecek teşebbüsleri engellemek ve rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 08.06.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-19/296-M sayı ile karar verdi.”

Kurum, bu yıl içerisinde sahibinden.com ve TTNET hakkında da yapılan şikayet başvurularını kabul ederek soruşturma başlatmıştı.