Rekabet Kurumu’ndan Sahibinden.com’a Soruşturma!

Rekabet Kurumu, ‘hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı’ gerekçesiyle sahibinden.com hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Türkiye’nin en büyük ‘aracılık’ vasıtası ile alışveriş yapılabilen e-ticaret sitelerinden olan sahibinden.com hakkında, son zamanlarda ‘aşırı aidat’ alındığına dair emlakçılar tarafından şikayette bulunulduğu söyleniyordu. Olayın duyulmasının ardından ön soruşturmasını yapan Rekabet Kurumu, söz konusu site hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Kurumun resmi sitesinde yer alan açıklamanın tamamı şu şekilde: "Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş.’nin hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri 04.05.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-15/175-M sayı ile karar verdi. Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır."

Son birkaç aydaki 2. büyük soruşturmasını başlatan Rekabet Kurumu, daha önce LG, Teknosa, Vestel, Aral, Vatan, D&R ve Bimeks arasındaki mailleşmeleri ortaya çıkarmış fakat adı geçen şirketlere bir cezai yaptırımda bulunmamıştı.