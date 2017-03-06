Rekabet Kurumu, Yandex’in Google’ın rekabet sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaptığı başvuruyu yeniden değerlendirerek Google hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İlk olarak 2015 yılında başvuruda bulunan Yandex, Google’ın rekabet sınırlarını ihlal ettiğini gerekçe göstermişti. Daha sonra Google’a ‘görüş bildirimi’ ile sınırlı kalan yaptırıma itiraz eden Yandex, Rekabet Kurumu’nun Google hakkında tekrar soruşturma başlatmasını sağladı. Yandex’in yaptığı şikayet başvurusu ise şu şekildeydi: ‘Google'ın mobil işletim sistemi, mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve şirket ile orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin, 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlâl etti.’

Yapılan ilk başvuruda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, Google’ın faaliyetlerini incelemiş ve 28.12.2015 tarihinde, 15-46/766-281 sayı ile, 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar vermişti. Yani Google’a yalnızca ‘görüş bildirilmesi’ kararı alınmıştı. Yandex’in itiraz ederek bu sefer Ankara 5. İdare Mahkemesi nezdinde açtığı davada, mahkemenin ‘soruşturma açılmasına gerek olmadığına’ ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması kararı alındı. Bu da Google hakkında soruşturmanın tekrar açıldığı anlamına geliyor.

Yandex’in tam olarak itiraz ettiği şey neydi?

Yandex’in kabul etmediği konu, Google’ın Android işletim sisteminin yüklü olduğu cihazlara kendi uygulamalarının önceden yüklemesi ve kendi konum servislerini kullandırtarak rekabeti engellemesi.

Yandex’in 10.07.2015 tarihli başvurusunda, Google'ın orijinal ekipman üreticileri ile imzaladığı mobil uygulama dağıtım sözleşmeleri, gelir paylaşımı sözleşmeleri, Android uyumluluk programı ve parçalara ayırmama sözleşmeleri ile Android işletim sistemini tercih etmek isteyen ekipman üreticilerine, cihazlarına Google uygulama/uygulama mağazası/hizmetlerinin önceden yüklenmesi şartını getirdiğine vurgu yapılıyor.