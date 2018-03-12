Rekabet Kurumu, duyarlı bilgi değişimi ile rekabete aykırı davranan Vestel ve Arçelik hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan Rekabet Kurumu, web sitesinden yaptığı açıklama ile Arçelik Pazarlama AŞ ile Vestel Ticaret AŞ hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

‘Arçelik Pazarlama A.Ş., Vestel Ticaret A.Ş. ve BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.’ şeklinde başlayan açıklama şu şekilde devam etti:

‘Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 08.02.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Arçelik Pazarlama A.Ş. ve Vestel Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 18-04/49-M sayı ile karar verdi.’