Google ve Amazon ile olan rekabetinde sesli asistan konusunda oldukça geride kalan Apple, Siri konusunda ne yapacağını şaşırmış durumda.

Apple, 2010 yılında sesli dijital asistan Siri’yi satın alarak mobil işletim sistemine entegre ederken, şirketin kurucusu ve CEO’su olan Steve Jobs’un Siri hakkında önemli fikirleri bulunuyordu. Fakat ilk kez iPhone 4S ile Siri’yi tüketiciler ile tanıştıran Apple, Siri’nin geleceğini Jobs olmadan belirlemek zorunda kaldı.

Siri bir süre güzel işler başarmış olsa da rekabette Google Asistan ve Amazon Alexa’nın gerisinde kaldı. Apple’ın asıl sorunu ise Siri’nin popülarite kazanması oldu. Zira Siri’nin sunucuları, milyonlarca Apple kullanıcısından gelecek komutlara hazır değildi. Apple bugüne kadar Siri’yi geliştirmek için çok çaba gösterse de henüz somut bir adım atamadı.

Bir bilgi kaynağı, Apple’ın Steve Jobs’un ölümünden sonra Siri konusunda vizyonunu kaybettiğini söylüyor. Ne yazık ki haksız olduğunu söylemek mümkün değil. Zira Apple, hala Siri’nin kısa soruları yanıtlayan ve basit komutlar alan bir asistan mı yoksa karmaşık sorunlara çözüm yaratan bir asistan mı olacağına karar vermiş değil.

Apple’ın önünde sorunu çözmek birkaç çözüm bulunuyor. Şirket ya Siri’de var olan sorunları parça parça çözmeye çalışmaya devam edecek, ya işletim sisteminden kaldırıp rekabete hazır hale geldiğinde yeniden ekleyecek ya da sıfırdan bir sesli asistan oluşturacak. Ne yazık ki bizim gibi Apple da şu an ne yapacağı konusunda kararsız.