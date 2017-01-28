24 Yaşındaki Genç Kadın Çok Çalışmaktan Hayatını Kaybetti

Japonya'da Dentsu isimli reklam ve halkla ilişkiler ajansında çalışan 24 yaşındaki genç kadın Matsuri Takahashi yoğun mesai nedeniyle hayatını kaybetti.

Özellikle insanların yoğun mesai yaptığı ülkelerden biri olan Japonya'da mesai saatlerinin insanların yaşam düzenine uygun olmadığı biliniyor ve bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların hızlanması gerektiğini gösteren bir durum da geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Merkezi Tokyo şehrinde yer alan Japonya'nın büyük reklam ve halkla ilişkiler ajanslarından Dentsu'nun çalışanlarından 24 yaşındaki genç kadın Matsuri Takahashi bir ay içinde 105 saat fazla mesai yapması nedeniyle hayatını kaybetti. Takahashi, hayatını kaybetmeden önce Twitter hesabından vücudunun titrediğini ve artık bu tempoya dayanamadığını söylemişti.

Takahashi'nin ölümünün yoğun çalışma saatleri nedeniyle olduğu Dentsu şirketi tarafından kabul edilirken şirketin CEO'su Tadashi Ishii olaydan dolayı üzgün olduğunu ve Mart ayında görevini bırakacağını açıkladı. Aynı zamanda bu olay üzerine Japonya'da mesai saatlerinin iyileştirilmesi konusunda çalışmalar hızlandırıldı.