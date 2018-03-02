Google ve Booking.com'un, şirketleri hakkında uygulanan reklam durdurma cezasına karşı gerçekleştirdikleri iptal başvurusu mahkeme tarafından reddedildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, www.booking.com'da yer alan reklamları 2016 yılında incelemeye almıştı. Bakanlık, Booking.com’dan sitede yer alan ‘Booking.com olarak bilgilendirici, kullanıcı dostu ve en iyi fiyatları garanti eden bir internet sitesi sunmayı amaçlıyoruz’, ‘En düşük fiyatlar’ ve ‘Booking.com, hem şehirlerde hem de deniz kenarı veya kırsal bölgelerde en iyi otel fiyatlarını garanti etmektedir’ ifadeleri için doğruluğunu ispatlayacak bilgi ve belgeler istedi.

Bookingdotcom Destek Hizmetleri Ltd. Şti. sitede yer alan iddiaların doğruluğunu kanıtlayacak hiçbir bilgi ya da belgeyi bakanlığa ulaştırmadı. Bunun üzerine Booking.com’un tanıtımlarda doğruluğu ispat edilemeyen, tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici nitelikte ifadelere yer verilerek tüketicilerin yanıltıldığı, dürüst rekabet ilkelerine aykırı davranıldığı ve benzer firmalar arasında haksız rekabete yol açtığı tespit edildi.

Bununla birlikte şirketin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan seyahat acentesi işletme belgesi almadan www.booking.com internet sitesi üzerinden yurt içi ve yurt dışı konaklama tesislerinin tanıtım, rezervasyon ve satış işlemlerinin gerçekleştirildiği, komisyon sistemiyle çalışıldığı, izinsiz seyahat acenteliği faaliyetinde bulunularak ilgili mevzuata aykırı hareket edildiği de Booking.com’un dosyasına eklendi.

Bu iki konu birleştirildiğinde Booking.com’un Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı hareket ettiği tespit edilerek Bookingdotcom Destek Hizmetleri Ltd. Şti. hakında reklam durdurma kararı verildi. Şirket verilen cezanın iptal edilmesi için mahkemeye başvursa da başvuru, Ankara 14. Mahkemesince reddedildi. Bununla birlikte Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. İdare Dava Dairesi de Booking.com’un istinaf talebinin reddine karar verdi.

Reklam Kurulu, ayrıca 2015'te muhtelif internet sitelerinin görünümlerinde yer alan "Ematox Colon Cleansing" adlı bağırsak temizleyici ürüne ilişkin kelime araması yapıldığında karşılaşılan Google AdWords reklamlarında endikasyon belirten ifadeler kullanılarak tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları bulunduğunu tespit etti. Bu tespitin ardından Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında da reklam durdurma cezası verildi. Google da Booking.com gibi kararın iptali nedeni ile mahkemeye başvurdu fakat başvuru, Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi