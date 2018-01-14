Samsung' da Apple Gibi Telefonlarında Çıkıntı Kullanabilir

Yakın zamanda yayınladığı bir reklamla iPhone X'da kullanılan 'çıkıntı'ya atfen, iPhone X almak için kuyruğa girenlerin saçlarının üst bölümünü çıkıntı olacak şekilde kazıttıkları görüntüsüyle bir nevi dalga geçen Samsung'un yaptığı yeni bir patent başvurusunda telefonun üst tarafında bir çıkıntı olduğu görülüyor.

Akıllı telefon sektöründe hakim olan eğilim, kenarlıksız ekran tasarımı ve olası en yüksek ekran-gövde oranını yakalamak yönünde. Hal böyle olunca, telefonlarda kullanılan sensörler için ya çok az alan kalıyor, ya da hiç kalmıyor. Samsung şimdiye değin bazı sensörlerin yerleştirilmesi için telefonlarının üst bölümünde küçük bir yer ayırmayı tercih ediyordu. Apple’ da bu sorunu görerek iPhone X’da kamera ve sensörlerin yerleştirildiği bir ‘çıkıntı’ kullanmaya karar verdi. Samsung’un yaptığı yeni bir patent başvurusunda yeni Samsung modelinde olası bir ‘çıkıntının’ varlığına yönelik işaretler var.

Samsung Electronics 3 Ocak 2017 tarihinde ‘World Intellectual Property Organization (WIPO)’a bir başvuru yaptı. Bu başvuru 11 Ocak 2018 tarihinde kurumun veri tabanında yayınlandı. Yapılan patent başvurusu, bir kullanıcı ara yüzünü ve bu arayüze uyumlu bir cihazı tanımlıyor. Fakat yapılan başvuruda yazılı olan metinler Kore dilinde olduğu için patentin detaylarına giremiyoruz. Ancak patent çizimleri hikayeyi bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Bazı tasarımları yansıtan çizimler, Essential Phone’da bulunan çıkıntıyla oldukça benzerlik taşıyor.

Resimlerden biri, daha geniş anlamda uygulanacak ‘Infinity Display (Bütünsel Ekran)’ tasarımına sahip bir telefonu ve ön yüz panelinin sağ üst köşesinde yer alan bir kamerayı gösteriyor. Söz konusu çizimlerden en-boy oranının yeni tasarımın getireceği avantaj sayesinde 19:9 olabileceği anlaşılıyor. Mevcut Galaxy S8 tasarımının en-boy oranı 18:5:9 şeklinde.

Çizimler Note 9’a mı Ait?

Bu tasarım Note 9’a ait olabileceği gibi, Galaxy akıllı telefonlarının bir parçası olmayabilir de. Zira Samsung hemen hemen her gün yeni bir patent başvurusunda bulunuyor. Yapılan başvuruların büyük bir bölümü gün ışığı görmüyor. Samsung’un yeni telefonlarda ‘çıkıntı’ kullanıp kullanmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Zira Galaxy S9, önümüzdeki ay düzenlenecek olan ‘Dünya Mobil Kongresi’nde tanıtılacak.