Musical.ly resmi Twitter hesabından duyurulmasından sonra TikTok uygulaması ile birleşileceğini öğrenmiştik. Musical.ly artık resmen uygulama marketlerinde TikTok adı ile bulunuyor.

Google reklamları ile uygulamayı kullanmayan insanları bezdiren Musical.ly, resmen TikTok uygulaması altında faaliyet göstermeye başladı. 2014 yılından beri kullanılan uygulama, komik videolara vokal yapmak ve şarkıları dudak hareketleriyle canlandırmak için kullanılıyordu.

Büyük bir kullanıcı kitlesi oluşturan Musical.ly, Vine benzeri bir uygulama olan TikTok ile güçlerini birleştirerek çeşitliliğini arttırmak istiyor. Telefonunuzda daha önce Musical.ly uygulaması yüklü ise otomatik olarak TikTok ismine döndüğünü göreceksiniz. Eğer uygulama marketlerinden indirmek isterseniz de TikTok adıyla aramanız gerekecektir.

Musical.ly'nin ortak kurucusu ve TikTok'un başkan yardımcısı Alex Zhu yaptığı açıklamada, “İki uygulamayı birleştirerek kullanıcıların her iki deneyimden de faydalanmasını istiyoruz. Asıl amacımız, herkesin yaratıcı olabilecekleri bir topluluk yaratmak” ifadelerini kullandı.