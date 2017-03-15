Reklamverenler, Web Arama Geçmişimizi Satın Almayı Bekliyorl

Gizlilik ile ilgili yaşanan sıkıntılar, daha da can sıkıcı hale gelecek gibi görünüyor. Son günlerde konuşulanların aksine reklam endüstrisi, gizliliğin yeni talibi olacak.

ABD’de yapılan son seçimle yönetimi devralan Cumhuryetçi milletvekilleri (Repuclican) dün kullanıcıların internet gizliliğini bozacak mevzuatı meclisten geçirdi. Yani artık kullanıcıların internet geçmişi reklam verenlerin hizmetine açılmış durumda ve bireysel bir itirazda bulunmak söz konusu olmayacak.

Reklam endüstirisinde bulunan 6 şirket bu karar sonrasında senatörlere teşekkürlerini şu şekilde iletti: "Geniş bant sağlayıcılarındaki mahremiyeti ortadan kaldıran, masraflı, verimsiz, kafa karıştırıcı ve gereksiz olan düzenleyici yasa yaratma konusundaki kötü niyetli hareketi onaylamalarını memnuniyetle karşılıyoruz."

ABD Federal İletişim kurumu, FCC tasarıyı kabul edip kuralları ortadan kaldırırsa ISS'ler, web tarama verileri ve diğer özel bilgiler, reklam verenlerin yanı sıra diğer üçüncü kişilere satılmadan ya da paylaşılmadan kullanıcının izninin alınmasına gerek kalmayacak. FCC geçen yıl Demokratların bulunduğu yönetim tarafından sağlanan çoğunluğun getirdiği gizlilik tasarısını onaylamıştı. Şimdi ise tüm tasarı tam tersine dönüp kullanıcıya özel bu verilerin reklamcılar tarafından kullanılmasını mümkün kılacak.

FCC ve milletvekilleri gizliliğe karşı çıkıyor

FCC'nin yeni Cumhuriyetçi başkanı Ajit Pai gizlilik koruyan kurallara karşı çıkıyor. Zira daha önce ISS'lerin müşterilerin bilgilerini hırsızlıktan ve veri ihlalinden korumak için "makul" adımlar atılmasını gerektiren bir veri güvenliği bileşeninin uygulanmasını durduran karar vermişti. Yeni tasarının ABD’de 4 Aralık 2017’den önce yürürlülüğe girmesi bekleniyor.

Yeni çıkacak gizlilik yapılandırması, FCC ya da Kongre tarafından geri alınabilir. Başta nükteli bir teşekkürüne yer verdiğimiz Reklam Endüstrisi Grupları,“FCC düzenlemeleri, kabul görmüş ve işlev gören endüstri uygulamaları tüketicilere zarar verecek" diyerek haklı bir tepkide bulundu.

Yukarıda gördüğünüz kişi, Ulusal Reklamcılar Birliği Genel Sekreteri Dan Jaffe. Kendisi, gerekli çalışmaların yapılmasını ve bu gizlilik duvarının zaten zamanla mecburen ortadan kalkacağı fikrini savunuyor. Bu konuda oldukça etkin bir göreve sahip olan Jaffe, yasa tasarısının öyle ya da böyle bir şekilde kabulü için gereken lobicilik faaliyetlerine başlayacağını belirtiyor.

Trump liderliğindeki Cumhuriyetçiler FCC'nin değil, kendilerine yaptırımcı olarak daha yakın olan Federal Ticaret Komisyonunun ISS'lerin gizlilik uygulamaları konusunda yetki sahibi olması gerektiğini söylüyor.

FTC'nin Başkan Vekili Ohlhausen, geçen sene FTC'nin "tüketicilerin sosyal güvenlik numaraları, finansal bilgiler ve çocuklar hakkında bilgileri içeren verilerin beklenmedik şekilde tahsili" konusunda izin almayı önerdiğini söyledi.

Onlarca ismin ve koskoca ilke yönetimin dahil olduğu bu senaryoya göre reklam endüstrisi ekmeğine yağ sürmeye devam ederken kullanıcılar, gizlilik endişesiyle yaşamaya devam edecekler. Ülkemiz için şu an böyle bir durum söz konusu değil ancak, kullandığımız teknolojinin büyük bir kısmı bu kararların geçtiği senatonun yönetimindeki ABD’den geliyor. Bu durum tüm internet kullanıcılarını yavaş yavaş etkisi altına almaya başlayacak.