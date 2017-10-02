Akıllı telefon üreticilerinin yükselen yıldızlarından Xiaomi, sadece Eylül ayı içinde 10 milyondan fazla akıllı telefon satarak yine bir rekor kırdı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun bugün şirketi için büyük bir mil taşının kutlamasını yapıyor. Firma sadece Eylül ayı içerisinde toplamda 10 milyondan fazla akıllı telefon satışı yaptı. Firma bu satış rakamıyla ilk kez bir ay içinde bu kadar çok akıllı telefon satmış oldu.

Eylül ayı içinde satılmış olan telefonların on tanesinden biri Hindistan'da iki gün içinde satıldı. Bu satışlarda liderliği elinde tutan Redmi Note 4, Flipkart ve Amazon üzerinden peynir ekmek gibi gitti.

Firmanın 2015 yılında 70 milyonluk satış adedinin ardından 2016'da 58 milyona düşen satış rakamları, endişeler ortaya çıkarmıştı ancak 2017'nin sağlam geçmeye devam ettiğini görmek mümkün.