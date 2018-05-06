Avengers: Infinity War 1 Milyar Dolar Hasılata Ulaştı!

Infinity War, çıkış yaptığı günden beri gişede büyük başarı sergiliyor. Dünya genelinde en çok izlenen filmler sıralamasını da sarsacağı düşünülen yapım yalnızca 11 günde 1 milyar dolar hasılat elde etti.

Infinity War hem izleyiciler hem de yapımcılar için oldukça başarılı bir film oldu. İzleyenlerin geneli olumlu yorumlardan bulunurken aynı zamanda henüz film yeni vizyona girmişken devam filmi için teoriler atılmaya başlandı bile. Bu başarıyı da gişede elde ettiği rekorlar ile kanıtlayan film, 11 günde 1 milyar dolarlık hasılat elde ederek, Star Wars: The Force Awakens'in 12 gün ile elde tuttuğu rekoru da kırmayı başardı.

Bu başarının ne anlama geldiğini anlamak için şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz; Black Panther şu an dünya sinema tarihinde en çok gişe yapmış üçüncü film ve onun 1 milyar dolarlık hasılata ulaşması bir ayını almıştı. Yani ufak varsayımlar ile gişe rekortmenleri listesinde yakın tarihte bazı değişiklikler olacağını ve Infinity War'ın kendine o listede sağlam bir yer bulacağını söyleyebiliriz.

Infinity War'ın kısa sürede böyle bir rekor kırması aslında çok şaşırtıcı olmadı ancak film bazı kalabalık nüfuslu ülkelerde vizyona geç girdi ya da henüz girmedi. Örneğin Çin, henüz filme kavuşmuş değil ve bu durum kırılan rekorun başarı katsayısını aslında biraz arttırıyor. Belli ki önümüzdeki günlerde film ile ilgili bolca rekor haberi ve teori okuyacağız bu yüzden izlemeyen varsa; daha fazla spoilera maruz kalmadan izlemesi tavsiye edilir, şimdiden iyi seyirler.