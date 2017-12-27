Birleşik Devletler'in Erie kentinde yaşanan yoğun kar yağışı tüm şehir sakinlerini evlerine hapsetti. Sosyal hayata çıkmakta zorluk yaşayan kişiler şehrin çeşitli bölgelerindeki kar manzaralarını Twitter'da paylaştı.

Yılın son günlerine girilirken kış tüm Kuzey Yarım Küre’de etkisini sert bir şekilde göstermeye başladı. Ülkemizin pek çok şehri de dahil olmak üzere Kuzey Yarım Küre’deki birçok bölge, şiddetli kar yağışının etkisi altına girdi. Fakat bir yer var ki; kar yağışı yalnızca bir gecede rekor kırmayı başardı ve insanları adeta evlerine hapsetti.

Birleşik Devletler’in Pensilvanya eyaletine bağlı Erie şehrinde 25 Aralık akşamı başlayan kar yağışı, şehrin sakinlerine muhteşem bir Noel yaşattı. Fakat kar yağışı tüm gece devam edince şehir adeta kara teslim oldu ve kar yüksekliği kısa sürede son 20 yılın rekorunu kırarak 1.5 metreye kadar çıktı.

Karın tüm şehri içine alması ile Erie sakinleri evlerinden çıkmakta zorluk yaşadılar. Hal böyle olunca da Twitter birbirinden ilginç ve komik kar manzaraları ile dolup taştı. Karın Erie şehrini nasıl yuttuğunu aşağıdaki tweetlerden görebilirsiniz. Ayrıca siz de kendi şehrinizdeki kar manzaralarını #webtekno etiketi ile yayınlayarak bizimle paylaşabilirsiniz.