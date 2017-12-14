Rekor Yüksekliğe Erişen Ethereum Düşüş Kaydetmeye Başladı

Geçen hafta Bitcoin'in piyasalarda işlem görmeye başlamasıyla dijital paralarda yaşanan hızlı artıştan payını alan Ethereum, bugün itibariyle %13 oranında bir düşüşle işlem görmeye devam ediyor.

%13 oranında bir çakılma yaşamadan önce 749.85$ gibi bugüne kadarki en yüksek değerine ulaşan Ethereum, şu an itibariyle 690$’a yakın olarak, %1’lik bir düşüşle işlem görüyor.

Coinmarketcap.com’a göre 64.858 milyar dolar piyasa değerine sahip olan kripto para Ethereum, bitcoin’den sonraki en büyük ikinci dijital para birimi olma özelliğini korumaya devam ediyor.

Bitcoin vadelerinin Pazar günü işlem görmeye başlaması sonrasında bir çok dijital para bu hafta ciddi yükselmeler kaydetmişlerdi. Bitcoin ve Ethereum, açılışla birlikte sırasıyla %23 ve %52 oranında değer kazandılar.

Bitcoin’in aksine Etherum’un dayalı olduğu blockchain (işlemlerin kontrolünün sağlandığı platform), ödeme ve para transferlerine ek olarak ‘akıllı sözleşmeler’ için de destek sağlıyor.