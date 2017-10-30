Dün akşam saatlerinde ani bir yükseliş yaşayan Bitcoin, birkaç saat içerisinde ortalama 500 dolar değerinde bir artış yaşayarak kendi rekorunu kırdı.

Bazı uzmanlar ve analistler, Bitcoin’in yakında Apple’ı geçerek dünyanın en değerli markası olacağını iddia ediyorlar. Bazıları ise şişirilmiş bir balon olduğunu ve yakında tüm foyasının ortaya çıkacağını belirtiyorlar. Kısacası iki zıt kutup oluşturan Bitcoin, çevresinde olup bitenlerden hiç etkilenmiyor olacak ki kısa süreli ani yükselişlerini sürdürmeye devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde müthiş bir artış daha yaşayan Bitcoin, akşam saatlerinde 5750 dolar civarında seyrederken 22.00’dan sonra birden 6300 dolar seviyesine yükseldi. Bitfinex’te 6300 ve Bitstamp’ta 6290 dolardan işlem gören Bitcoin, Türkiye’de de benzer fiyatlarda seyrediyor.

Türkiye borsasına baktığımızda Bitcoin, BTCTürk’te 23.400 TL, Paribu’da 23.000 TL ve Koinim’de 23.000 TL’den işlem görüyor.