GTA V, Çıkışından Bu Zamana Kadar 75 Milyon Kopya Sattı!

İlk olarak 2013 yılında çıkış yapan GTA V, hala para basmaya devam ediyor. Son açıklanan rakamlara göre, oyun çıkışından bu zamana kadar tam 75 milyon sattı.

Eylül 2013’te çıkışını gerçekleştiren Grand Theft Auto V, aradan geçen bunca zamana rağmen satış rakamları konusundaki başarısını sürdürmeye devam ediyor. Oyun çıkışından bu zamana kadar, toplamda 75 milyon kopya sattı.

Ancak bu rakam, mağazalara satılan oyun kopyalarını kapsıyor, müşteriler tarafından doğrudan satın alınanları değil. GTA V, geçtiğimiz kasım ayından beri 5, geçtiğimiz şubat ayından beriyse 15 milyon kopya sattı. Başlangıçta 2K Games’in en hızlı satan oyunlarından biri olan Mafia III’ün satış rakamlarına baktığımızda ise, oyunun ilk haftasında 4,5 milyon kopya sattığını görüyoruz. Fakat 2K Games’i bünyesinde barındıran Take-Two Interactive’in yaptığı açıklamaya göre, 5 milyon satışa barajına yeni ulaşabilmiş. Yani ekim ayının başında çıkış yapan oyun, çıkış yaptığı ilk haftadan sonra sadece 500.000 kopya satabilmiş.

Bununla birlikte Take-Two Interactive, GTA V’in satışlarını beklenenden daha iyi olarak tanımladı. GTA V satışları sayesinde, şirketin net çeyrek geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 arttı. GTA V, ilk olarak 2013 yılında Playstation 3 ve Xbox 360, 2014 yılında yeni nesil konsollar Playstation 4 ve Xbox One, 2015 yılında da bilgisayar platformu için çıkış yapmıştı.