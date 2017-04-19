Yolcusunu Döven United Airlines, Şimdi de Mobil Oyun Oldu!

Krizden krize koşan United Airlines affedilecek gibi değil. Şimdi de yaşanan olaylar nükteli bir mobil oyun haline geldi: Remove Airline Passenger.

Bir marka olarak çöküşün böylesi ne görüldü ne duyuldu. Elbette yaşanan birçok kriz markaların itibarına leke sürebiliyor. Ancak kriz yaşamayı tercih etmek ya da United Airlines gibi yaşanan krizi kontrol edememek, artık sosyal medyanın da katkısı ile firmaların daha etkili sonlara doğru sürüklenmelerine sebep oluyor.

Yolculardan birini uçağından yaka paça sürükleyerek indiren United Airlines görevlileri marka yönetimi konusunda bilgi sahibi olmayabilir. Ancak sonrasında başkanlarından gelen açıklamalar, kendisinin de bu konuda çok bilgi sahibi olmadığını gösterir nitelikteydi. Rekor para cezaları, marka aleyhine düzenlenen anketler durum böyle olunca epey arttı. Ancak bu krizi bir oyuna çevirmek yapılacak en ağır eleştirilerden biriydi:

Sosyal medya kriz sever. İnsanlar konuşacak şeyler ararken bu tarz olayların gündemlerine girmesi hiç zor olmaz. Böylesine bir PR (Halkla İlişkiler) felaketinin hemen ardından ortaya atılan Remove Airline Passenger oyunu ise çok manidar olmuş doğrusu.

Uçsuz bucaksız bir uçak koridorunda yolcuları kapı dışarı etmek değil gövdede delik açarak dışarıya atmak eylemi süreklilik kazanmış. Burada tüm yolcuları uçaktan atmanız gerekiyor, eğer boş koltuğa dokunursanız oyun bitiyor. Her adımda gittikçe hızlnıyor ve daha zor bir hal alıyor: Tıpkı şu an United Airlines’ın içinden çıkamadığı durum gibi.