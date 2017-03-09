Renault Car Play, Scenic ve Megane'a Geliyor

Fransız otomobil devi Renault, Android ve Apple uygulamalarını tek potada eriten R-Link 2 mimarisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Renault, yeni araçlarının çoğunun Nisan ayından itibaren CarPlay ile uyumlu olacağını açıkladı. Renault resmi sitesinden yapılan duyuru şu şekilde:

“Megane, Scenic, Talisman ve benzeri çok otomobilimiz R-LINK 2 mimarisi sayesinde, hem Android Auto hem de Apple CarPlay ile uyumlu olacak. Müşterilerimiz, onboard R-LINK uygulamaları ile Google ve Apple uygulamalarının kombinasyonlarının avantajlarından faydalanabilecek. Tüm mimari otomobile entegre olacak, böylece bir uygulamadan diğerine direksiyondaki butonlarla geçiş sağlayabileceksiniz.”

Duyuru biraz belirsiz ancak “ve benzeri” ifadesi, CarPlay desteğinin Clio veya Captur'da bulunmayacağını belirtiyor gibi.

R-LINK 2 Apple CarPlay'i de desteklerken, Clio ve Captur'da bulunan R-LINK Evolution, yalnızca Android Auto'yu destekleyecek. Konuyla ilgili Renault'dan bir açıklama gelmedi.

Ayrıca tüm yeni Renault'lar ayrıca TomTom Live'ı 3 yıl ücretsiz kullanabilecek.