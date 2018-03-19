Renault, Clio Üretimini Türkiye'ye Taşıyor!

Renault, uzun bir süredir Fransa’da üretilen beşinci nesil Clio’ları Türkiye’de üretmeye başlayacak.

Fransız otomobil üreticisi Renault, sevilen aracı Clio’ların üretimi için önemli adımlar attı. Renault, Clio’ların Fransa’daki üretimini azaltmayı ve yoğunluğu Bursa’daki Oyak-Renault fabrikasına geçirmeyi planladığını duyurdu. 16 Mart Cuma günü Reuters’a yapılan açıklamayla ortaya çıkan yeni bilgi, Renault’un önümüzdeki sene üzerinde duracağı konuları da gösteriyor.

Aslında Renault’un Clio modelinin üretimini Türkiye’ye kaydırması, Fransa için siyasal açıdan hassas bir konu. Renault, 2010 yılında tüm Clio üretimini yurt dışına kaydırmaya çalışmış, ancak şirketin en büyük hissedarı olan Fransız Hükümetinin karşı çıkmasından dolayı üretimi Fransa’da yapmaya devam etmişti. Günümüzde elektrikli araçların popülerleşmesi ile elektrikli araç üretimine başlayacak Renault, bu sayede hükümetten daha kolay onay alacak gibi duruyor.

Beşinci nesil Clio’ların yüzde 94’ünü Bursa ve Slovenya’daki Novo Mesto fabrikasında üretmek isteyen Renault'un, bunu yaptığında Bursa fabrikasında üretilen dördüncü nesil Clio’lar hakkında da karar vermesi gerekiyor. 2012 yılından beri üretimine dördüncü nesil Clio’lar ile devam eden Oyak-Renault fabrikası, aynı zamanda dördüncü nesil wagon karoser modeli olan Sport Tourer ve Magane Sedan modellerinin dünyadaki tek üretim merkezi. Beşinci nesil Clio’ların Türkiye’de nasıl üretileceği şu anda bilinmiyor, ancak duruma göre şirketin büyütülmesi de sağlanabilir.

İş Gücü Yüksek Ülke: Türkiye

Türkiye’de iş kalitesinin yüksek olması ve bu oranla çalışan ücretlerinin de bir hayli uygun olması, Renault gibi devlerin ülkemizde fabrika açmasını sağlıyor. Fransa’daki fabrikalar, Bursa ve Novo Mesto fabrikaları talebi karşılayamazsa destek verecek, bunun dışındaki tüm kaynaklar elektrikli araçlara yönlendirilecek.

Renault sözcüsü, Clio üretim planları hakkında yeni bir karar alınmadığını belirterek, çalışmaların devam ettiğini ve konu hakkında yapılacak her açıklamanın eksik, yanlış ve erken olacağını açıkladı.

Renault gibi dev araba şirketleri, ülkemizdeki iş gücünden faydalanmak için Türkiye’nin belirli bölgelerine şirketler açıyorlar.