Renault&Getir İş Birliği Teknoloji ve Otomotivi Birleştirdi

Otomotiv endüstrisinin önde gelen markalarından Renault, Türkiye’nin en yenilikçi mobil uygulamalarından Getir ile iş birliğine giderek Getir kullanıcılarına mobil uygulama ile Renault Megane test sürüş aracını ayağına çağırma imkanı tanıyor.

Teknolojik yeniliklerine her geçen gün yenisini ekleyen Renault, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen inovatif bir projede yer alıyor. Marka, Türkiye’nin en yenilikçi mobil uygulamalarından her gün binin üzerinde ürünü anında tüketiciyle buluşturan Getir ile dünyada ilk kez, test sürüşünü dakikalar içinde kullanıcının ayağına getiriyor.

“Getir de getirsin; Renault Megane test edilsin!” sloganıyla kullanıcıyla buluşan işbirliği kapsamında artık Getir kullanıcıları, İstanbul’da hafta içi 18.00-22.00; hafta sonu ise 12.00-22.00 saatleri arasında anında Renault Megane Sedan’ı test edebiliyor. Getir ana menüsünde yer alan “Test sürüşü” kategorisi ile uygulama üzerinden test sürüşü imkanı veren bu inovatif işbirliği, teknoloji ve otomobil meraklılarına hızlı ve kolay bir şekilde Megane Sedan’ı test etme fırsatı sunuyor.

Getir uygulaması ile tüm kullanıcılar, İstanbul’un her noktasından “Megane Sedan’ları Getir” diyebiliyor ve dakikalar içinde test sürüşüne başlayabiliyor.