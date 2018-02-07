Renault, Nissan ve Didi'den Çin'de Otonom Taksi Ortaklığı

Otonom araçlar önümüzdeki 10 yıl içerisinde hayatımızda bir standart olmaya hazırlanırken, bu araçları ulaşım sektöründe kullanmayı düşünen şirketler de çalışmalarına hız kazandırıyor.

Otonom araçların hayatımıza girecek olması elbette ki bizler için daha konforlu ve daha az para harcayarak seyahat etme anlamına geliyor ancak şirketlerin konuyla ilgili planları çok başka. Nitekim şu an önümüzdeki 10 yıl içerisinde inanılmaz değerlenecek bir pazar var ve tüm büyük şirketler de pastadan olabildiği kadar pay kapmanın peşinde.

Geçtiğimiz aylarca, en büyük rakibi Uber ile Çin'deki haklar konusunda uzun süren pazarlıklar sonucunda anlaşmaya varan Didi, bir çok otomotiv şirketini tarafına çekmek için çabalıyor. Geçtiğimiz aylarca şirketin 2022 yılında yollarda olmasını planladığı Didi araçlar için anlaşmaya vardığı Renault, Nissan ve Kia'nın ardından, Mitsubishi ile de anlaşmaya çok yakın görünüyor.

Didi işini o kadar ciddiye alıyor ki 2022 yılında, sürücüsüz araçlarla ulaşım sektörüne sağlam bir giriş yapmanın planları içindeler. 10'dan fazla farklı otomobil üreticisiyle Çin gibi büyük bir pazar için çalışan Didi'nin yaptığı yatırımlarının karşılığını alıp alamayacağını önümüzdeki yıllarda hep beraber göreceğiz.