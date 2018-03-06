Renault, Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirdiği basın etkinliğinde otonom paylaşımlı ulaşım aracı EZ-GO’yu ilk kez görücüye çıkardı.

Otomobil endüstrisinin geleceğini otonom araçlar oluşturacak. Elbette ki buna toplu taşıma araçları da dahil. Fransız otomotiv devi Renault da otonom araç yarışına girerek geleceğin paylaşımlı ulaşım aracı EZ-GO’yu Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Fütüristik tasarımı ve pratik konsepti ile EZ-GO, şu an için beğenileri toplamış durumda.

Öndeki araçla olan takip mesafesini kontrol edebilen EZ-GO, bulunduğu şeriti algılayabiliyor, şeridini koruyabiliyor ya da değiştirebiliyor. Hizmete girdiğinde 4. seviye bir otonom araç olan EZ-GO’yu bir mobil uygulama üzerinden ya da şehirde bulunan sabit istasyonlardan çağırmak mümkün olacak.

Renault EZ-GO, yalnızca donanımı ile değil tasarımı ile de geleceğin otonom araçlarını temsil ediyor. Aracın inovatif tasarımı hem otonom sistem sensörlerinin görüş alanını hem de panoramik cam tavandan giren güneş ışığı miktarını maksimuma çıkarıyor. Ayrıca araçta bulunan biniş rampası yürüyerek ya da tekerlekli sandalyeyle araca binmeyi son derece kolaylaştırıyor.

Tanıtımı sırasında EZ-GO hakkında bazı açıklamalarda bulunan Renault Kurumsal Tasarım Direktörü Laurens van den Acker, ‘’Renault EZ-GO’yu şehirler için ikonik bir simge olarak tasarladık. Bu elektrikli, otonom konsept herkes için paylaşımlı ulaşımın pozitif potansiyel etkisinin keşfedilmesini sağlıyor. Görsel çekiciliğinin ve şehir içine entegrasyonunun yanı sıra, daha önce görülmemiş 360 derece açık penceresi sayesinde yolcular rahat bir sürüşün ve şehir manzarasının tadını çıkarabilecekler.’’ dedi.