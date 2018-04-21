Koyu ten renk tonlarındaki emojiler, insanların sosyal medyada yer almalarına yardımcı oluyor. Araştırmacılar, emojilerde daha fazla çeşitlilik olması için çağrıda bulundular.

Çeşitli renklerdeki emojiler ilk kez 2015 yılında kullanıma sunulduğunda, simgelerin uygunsuz ya da istismar olarak kullanılabileceği ve hatta ırksal gerginlikler yaratabileceğine dair korkular vardı. Ancak araştırmacılar bir milyar tweet örneğini analiz ettiğinde, emojilerin rengini kişiselleştirmeyi seçen çoğu kişinin, kendi cilt tonlarıyla daha uyumlu hale gelmesini sağladığını fark ettiler.

Edinburgh Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, karakterleri daha fazla kişiselleştirmek için daha fazla renkli emoji olması gerektiğini söyledi. Edinburgh Üniversitesi Bilişim Okulu'ndan Alexander Robertson: "Bu sonuç, kendini insanların kendilerini temsil edebilmesi için daha fazla emoji seçeneği eklemeyi teşvik etmelidir. Cilt ve saç renginin daha fazla kombinasyonu ve belki de daha geniş bir cilt tonları yelpazesi gibi seçenekleri görmeyi bekliyoruz."

Araştırma sonuçlarına göre koyu tenli kullanıcılar emojilerini daha açık renkli olarak kulanmaya başlasa da, açık tenli kullanıcılar pek de bir değişiklik yapmak istememişler. Çalışmada, emoji kullanıcılarının yarısı hafif bir cilt tonu kullandı çünkü çoğu kullanıcı beyazdı.

Araştırmayı yöneten Edinburgh Üniversitesi Bilişim Okulu'ndan Dr. Walid Magdy şunları söyledi: “Emojilerdeki cilt tonu seçimleri, çeşitliliği temsil etmede başarılı oldu ve onların yoğun kullanımı, yapımcıların gerçek bir talebi karşıladıklarını gösteriyor."