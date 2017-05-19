Yapay zeka temelli yazılımlar gün geçtikçe hayatımıza girmeye başladı. Hiç kuşku yok ki gelecekte, 2010’lu yılları yapay zekanın yükselişi ile ve teknolojik devrimlerle anacağız.

Artık büyük şirketlerin açık kaynak olarak paylaştığı yapay zeka yazılımları sayesinde, işin meraklısı olan yazılımcılar bile kendi uygulamalarını yazabiliyor.

UC Berkeley firmasının araştırmacıları, Mart 2016’da başladıkları fotoğraf renklendirme yazılımı projesi için önemli bir güncelleme yayımladılar. Yazılım, saniyeler içerisinde karmaşık siyah beyaz fotoğrafları doğru bir şekilde renklendirebiliyor. Yapılan güncelleme hangi rengin hangi bölgeye uygulanacağını size gösteriyor ve bu sayede işlemin doğruluğundan emin olabiliyorsunuz.

Şu an için kıyafetler, cansız nesneler ve bulanık noktalar üzerinde biraz daha geliştirilmeye ihtiyaç duyulan yazılımın performansı gerçekten üst düzey. Geleceğin photoshop uygulamaları, bu çekirdek yazılımı rahatlıkla kullanabilir ve eski siyah beyaz fotoğraflarımızı tarihe gömebilir.

Muhammed Ali 1965:

Albert Einstein 1951:

Audrey Hepburn 1961:

Bob Dylan:

Manzara 1942:

Tüm yazılıma ve güncelleştirmelerine şuradaki GitHub sayfasından ulaşmanız mümkün.