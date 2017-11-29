Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram, Facebook’un eline geçtikten bu yana adeta evrim geçirdi. Gün geçtikçe kullanıcı sayısı artan platform, o kullanıcıların dört gözle bekledikleri 6 mükemmel özelliği sunmak için çalışıyor.

Sosyal medya uygulamaları, büyük kitlelere hitap ettikleri için sürekli yenilenmek ve güncellenmek zorundalar. Çünkü insanların ihtiyaçları hiç hız kesmeden değişiyor. Onlarca platform arasında bu ihtiyaçları en iyi karşılayan ise Instagram. Gün geçtikçe artan kullanıcı sayısı ve basit arayüzüyle uygulama, insanları cezbediyor.

Instagram kullanan herkesin beklediği birkaç özellik var. Bu beklentilerin farkında olan yöneticileri ise söz konusu özellikleri getirmek için çalışıyorlar. Fakat bir konuda anlaşmak gerekiyor: Bir yazılımsal özellik, milyonlarca insana sunulmadan önce detaylıca test edilmelidir. Bu nedenle istekler ve beklentiler hemen gerçekleşmeyebiliyorlar.

Nitekim o özelliklerin birkaçı artık eskisi kadar gizemli değil. İşte geleceğin Instagram’ı bu özelliklerle zenginleşecek:

Uygulama içi RePost / Regram düğmesi:

Platformun kullanıcıları uzun süredir Twitter’daki retweet özelliğinin Instagram’a da gelmesi gerektiğini düşünüyorlar. Hatta bunun için, üçüncü parti uygulamalar kullanıyorlar. Ancak bu çözüm hiç de pratik değil. Regram ya da RePost uygulamaları hem Android hem de iOS için oldukça popülerken, Instagram’ın böyle bir özelliği test etmesi herkesi mutlu edecektir.

Hikayeler’de GIF arama:

Instagram’ın Snapchat’den resmen çaldığı Hikayeler’in kullanıcı sayısı, Snapchat’in kullanıcı sayısını aştı. Platform, ünlü GIF paylaşım sitesi Giphy’yi kullanarak artık Hikayeler’de GIF paylaşmamıza olanak tanıyacak.

iOS için Instagram Beta:

Instagram’ın Android için bir Beta uygulaması bulunuyor fakat iOS için bulunmuyor. Bu sürüm, geliştiricileri ve sosyal medya uzmanlarını yenilikler sunulmadan önce test etmeleri için planlanıyor.

Hikayeler arşivlenebilecek:

Bir diğer beklenen özellik ise Hikayeler’e gönderilen içeriklerin uygulama içinde depolanabilmesi. Normalde bu içerikleri cihazımızın hafızasına kaydedebilsek de maalesef uygulama içinden siliniyorlar. Görünüşe göre artık öyle olmayacak ve kendi Hikayelerimizi yıllar sonra bile görebileceğiz.

Yakın Arkadaşlar listesi:

Bu yılın başından beri test edilen bir özellik olan Yakın Arkadaşlar listesi, artık son haline kavuşuyor. En yakın arkadaşlarınızı seçtiğiniz bir gruba dahil edip, gönderileri yalnızca onlarla paylaşabiliyor ve DM gönderebiliyorsunuz.

WhatsApp’ta paylaş seçeneği:

Gönderileri artık kolayca WhatApp’ta paylaşmak için gerekli geliştirmeler tamamlandı. Yakında her iki uygulama da birbirine daha uyumlu şekilde çalışmaya başlayacak.

Instagram’ın bu özellikleri ne zaman sunacağı konusu şu an muallakta. Ancak test aşamasına girmiş olmaları yakın zamanda geleceklerini işaret ediyor. Resmi bir açıklama yapılınca sizlere bildireceğiz, takipte kalın :)